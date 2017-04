Hittivimpaimen käytöstä hallusinaatioita – missä syy?

Digitoday

Ihmisten sietokyvystä virtuaalitodellisuudessa otetaan nyt mittaa urakalla. Äskettäin päättyi CyberLink-yrityksen sponsoroima 50 tunnin maailmanennätyssessio, jossa kaksi newyorkilaismiestä katsoi videoita Oculus Rift -silmikoilla. He saivat pitää viiden minuutin tauon joka tunti, muun muassa Variety http://variety.com/2017/digital/news/vr-binge-viewing-world-record-virtual-reality-1202032125/ -lehti kertoo.Tempaus oli erinomainen tilaisuus lääkäri Robert Glatterille http://www.is.fi/haku/?search-term=Robert%20Glatterille perehtyä pitkäkestoisen virtuaalitodellisuuden terveysvaikutuksiin. Hän havaitsi molempien osallistujien sydämensykkeen nousseen pitkän unettoman jakson jälkeen. Molemmat kokivat myös neurologisia sivuvaikutuksia, kuten lisääntyneitä, avoimin silmin tapahtuvia minitorkahduksia ja akuutteja hallusinaatioita, Guinness World Records kertoo http://www.guinnessworldrecords.com/news/2017/4/cyberlink-corp-sets-new-virtual-reality-record-469072 Ei ole selvää, epäilikö lääkäri oireiden johtuvan liian pitkästä valveilla olosta, virtuaalitodellisuudesta vai molemmista. Virtual Perceptionsin https://virtualperceptions.com/2017/04/23/vr-marathons-does-long-term-use-affect-your-eyes/ mukaan tällä hetkellä on käynnissä toinen maratonsessio virtuaalitodellisuudessa. Kaksi henkilöä, Sarah Jones http://www.is.fi/haku/?search-term=Sarah%20Jones ja Dean Johnson http://www.is.fi/haku/?search-term=Dean%20Johnson , käynnistivät VR48-haasteen https://twitter.com/hashtag/VR48?src=hash , jossa he pysyttelevät virtuaalitodellisuudessa kaksi vuorokautta pitäen viiden minuutin tauon tunneittain.Virtuaalitodellisuuden laajempi käyttö on vasta alkamassa, vaikka teknologia on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Terveysvaikutuksista ei ole vielä paljoa tietoa. Moni on kärsinyt pahoinvoinnista, mutta usein syynä ovat olleet väärin säädetyt vr-lasit, tai huonosti suunnitellut vr-sovellukset.Yksi huoli liittyy näkökyvyn heikkenemiseen, joskin samoja asioita on aiemmin käsitelty puhuttaessa vaikkapa kirjojen lukemisesta tai television katselusta.Näyttöjen laatu on yksi vr-silmikoiden nopeasti kehittyvistä piirteistä, mikä voi osaltaan auttaa vähentämään pelkoja tai mahdollisia todellisia haitallisia terveysvaikutuksia.