Iso muutos Windows 10:n päivittymiseen – näkyy ensimmäistä kertaa syyskuussa

Microsoft on muuttamassa tapaa, jolla se tuo Windows 10 -käyttöjärjestelmäänsä uusia ominaisuuksia, yhtiö kertoo blogissaan https://blogs.windows.com/business/2017/04/20/windows-office-align-feature-release-schedules-benefit-customers/#XzwtRHkGqx5Zcp0m.97 Aiemmista Microsoftin käyttöjärjestelmistä poiketen Windows 10 on palvelunomainen tuote, jonka on määrä päivittyä jatkuvasti. Jatkossa Windows 10 saa ison ominaisuuspäivityksen kahdesti vuodessa. Tähän mennessä vuonna 2015 ilmestynyttä käyttöjärjestelmää on päivitetty kahdesti, Anniversary Updatella vuonna 2016 ja tässä kuussa ilmestyneellä Creators Updatella.Jatkossa Windows 10 saa päivityksensä maaliskuussa ja syyskuussa. Käyttöjärjestelmän on määrä päivittyä seuraavan kerran jo tämän vuoden syyskuussa.Syynä päivitystahdin tiukkaan määrittelyyn lienee Microsoftin halu saada yritykset ottamaan käyttöön Windows 10:tä. Sen edeltäjän edeltäjä Windows 7 on edelleen laajasti tuotantokäytössä, ja Windows 10:n kehityksen tiukempi raamittaminen tekee siihen siirtymisestä yrityksille helpompaa.Samalla Windows 10 asettuu samaan päivityssykliin yritysmaailmassa käytettävien Office 365 ProPlus- ja System Center Configuration Manager -ohjelmistojen kanssa.Microsoft kertoi samalla, että Windows 10:tä käytetään yli 400 miljoonassa laitteessa kuukausittain. Luku ei ole kasvanut merkittävästi viime aikoina.Julkistettuaan käyttöjärjestelmän kesällä 2015 yhtiö asetti tavoitteekseen miljardi laitetta vuoteen 2018 mennessä. Yhtiö on sittemmin luopunut tavoiteaikataulustaan, mihin lienee vaikuttanut ainakin osittain Windows-puhelinten markkinoilta häviäminen.