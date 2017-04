Ranskan vaaleissa torjuntavoitto venäläishakkereista: ”Emme voi olla 100-prosenttisesti varmoja”

Digitoday

Venäläinen hakkeriryhmä Fancy Bear on yrittänyt päästä Ranskan presidenttiehdokkaan Emmanuel Macronin http://www.is.fi/haku/?search-term=Emmanuel%20Macronin kampanjatyöntekijöiden sähköpostitileille, väittää tietoturvayhtiö Trend Micro tänään ilmestyvässä raportissaan sanomalehti The Wall Street Journalin mukaan https://www.wsj.com/articles/macron-campaign-wards-off-hacking-attempts-linked-to-russia-1493054240 (maksumuurin takana).Hyökkääjät perustivat useita verkko-osoitteita, jotka muistuttivat läheisesti kampanjan omien sivustojen osoitteita. Näitä käytettiin yrityksissä urkkia Macronin kampanjahenkilöstön käyttäjätunnuksia ja salasanoja.Useat kampanjan työntekijät saivat maaliskuussa sähköposteja, joiden linkit johtivat väärennetyille verkkosivustoille. Huijausviestit tunnistettiin pian ja estettiin. Todennäköisesti urkintaviestit saatiin estettyä täysin.– Emme voi olla 100-prosenttisesti varmoja, sanoi Macronin verkkokampanjointia johtava Mounir Mahjoubi lehdelle.– Mutta torjuimme pääsyn heti huomattuamme tunkeutumisyritykset.Trend Micron mukana on venäläinen hakkeriryhmä Fancy Bear, joka tunnetaan myös nimillä Pawn Storm ja APT 28. Ryhmällä on sen käyttämien haittaohjelmien perusteella käytössä valtiolliset resurssit, ja sen arvellaan toimivan toimivan Venäjän asevoimien tiedustelun GRU:n alaisuudessa.Fancy Bearin epäillään aiemmin hyökänneen muun muassa Yhdysvaltain demokraattisen puolueen palvelimeen ja osallistuneen Hillary Clintonin http://www.is.fi/haku/?search-term=Hillary%20Clintonin sähköpostien julkaisuun.Tietoturva-asiantuntijoiden mukaan Venäjän hakkeriryhmät ovat osa suurempaa propagandakampanjaa, jonka tarkoituksena on nakertaa läntisten valtioiden viranomaisten ja politiikan uskottavuutta.Macronin vastaehdokkaan Marine Le Penin http://www.is.fi/haku/?search-term=Marine%20Le%20Penin arvellaan olevan mieluisampi ehdokas Venäjälle, sillä Le Pen on aiemmin ilmoittanut haluavansa erottaa Ranskan Natosta sekä EU:sta. Le Pen kannattaa myös Venäjän-vastaisten pakotteiden poistamista.– Toistan jälleen kerran: Venäjä ei ole sekaantunut, ei sekaannu eikä tule koskaan sekaantumaan muiden valtioiden vaaleihin, totesi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov http://www.is.fi/haku/?search-term=Dmitri%20Peskov venäläisille uutistoimistoille.