Hydraulic Press -miehen ideat eivät ole loppumassa: ”Miten murskaisi, että kone ei vahingoitu tai kukaan ei kuole”

New Yorkissa sunnuntaina sosiaalisen median Shorty Awardsin Weird (outo) -sarjan vaimonsa Annin http://www.is.fi/haku/?search-term=Annin kanssa voittanut Lauri Vuohensilta http://www.is.fi/haku/?search-term=Lauri%20Vuohensilta kertoo olevansa voiton jälkeen hyvillä mielin. Pariskunta pyörittää yhdessä Hyrdaulic Press Channelia Youtubessa http://www.is.fi/digitoday/art-2000005183250.html – Ihan hyvät tunnelmat on, kun voitti. Ei ollut hukkareissu, Lauri Vuohensola kommentoi puhelimitse USA:sta.– Vaikka oli se gaala sellainen, että se olisi ollut jo itsessään näkemisen arvoinen.Vuohensilta sanoo pyytäneensä jo ehdolle nimittämisen yhteydessä palkinnon kahtena kappaleena, jos voitto osuisi kohdalle. Syy on ilmeinen. Nyt palkinto on päätymässä puristimeen noin viikon kuluessa.Vuohensilta arvioi murskanneensa videolla noin 300 esinettä, mutta pulaa ideoista ei silti ole. Ehdotuksia tulee katsojilta paljon.– Ideoita tulee enemmän kuin mitä ehditään murskata.Vaikeampaa on keksiä miljoonan katsojaan saavia videoita ilman henkilö- tai omaisuusvahinkoja.– On vaikea keksiä, miten murskaisi siten, että kone ei vahingoitu tai kukaan ei kuole, Vuohensilta heittää.Tähän mennessä puristimia on rikkoutunut yksi. Dynamiitinmurskausjakso teki siinä käytetystä puristimesta entisen.Pariskunnalla on ollut Amerikan-matkan vuoksi puolentoista viikon tauko puristusvideoiden tuottamisessa. Varastossa on kuitenkin useampia videoita julkaisua odottamassa.Vuohensilta on ollut elättänyt itsensä Hydraulic Press -kanavallaan noin vuoden päivät. Enemmän aikaa vie kuitenkin hänen toinen kanavansa, Beyond The Press https://www.youtube.com/channel/UCveB47lgzZJ1WOf4XYVJNBw , joka esittelee pääkanavan teknisiä taustoja ja mekaanisia hienouksia.– Kun arki alkaa, tehdään varmaan 1–2 puristusvideota viikossa ja 2–3 toiselle kanavalle.Sosiaalinen media ja ”oikea maailma” ovat siinä määrin eri todellisuuksia, että Vuohensilta ei usko palkinnolla olevan välitöntä vaikutusta hänen tekemisiinsä tai suosioonsa.– Jos palkinnon myötä 50 000 uutta ihmistä käy katsomassa, sitä ei erota massasta. Se voi tuoda kyllä puhetilaisuuksia tai yhteistyökumppaneita, Vuohensola arvioi.Hydraulic Press Channelilla on tällä hetkellä 1,7 miljoonaa tilaajaa ja runsaat 209 miljoonaa videonäyttökertaa. Kanavan suosituimpia videoita ovat yritys taittaa paperi seitsenkertaiseksi puristimella sekä yritykset murskata timanttia ja kuulalaakeria.