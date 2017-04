Uber vedätti Applea ja jäi kiinni – Applen kosto olisi ollut hirveä

Digitoday

Ristiriitoja herättäneen kyytiyhtiö Uberin lähimenneisyydestä on paljastunut uusi tapaus, jossa yhtiö asensi iPhone-puhelimiin salaisen tunnistuskoodin, ja yritti estää Applea huomaamasta tekoaan, kertoo sanomalehti The New York Times https://www.nytimes.com/2017/04/23/technology/travis-kalanick-pushes-uber-and-himself-to-the-precipice.html?_r=0 Lehden mukaan Uber lisäsi vuoden 2014 iPhone-sovellukseensa koodin, joka säilyi puhelimien muistissa vaikka siitä olisi poistanut Uberin sovelluksen tai vaikka puhelimen olisi alustanut kokonaan uudestaan. Koodinpätkän ansiosta yhtiö pystyi tunnistamaan ja yksilöimään puhelimet käyttäjien huomaamatta.Ongelmana oli, että käyttäjien yksityisyyttä loukkaava menetelmä on kielletty Applen ehdoissa sovelluskehittäjille.Uberin toimitusjohtaja Travis Kalanick http://www.is.fi/haku/?search-term=Travis%20Kalanick yrittikin estää Applea huomaamasta tunnistuskoodia. Ratkaisuna oli menetelmä, joka esti Kaliforniassa Cupertinossa eli Applen pääkonttorin kotipaikassa olevia testaajia havaitsemasta koodia.Uber ja Kalanick jäivät kuitenkin kiinni, kun Applen insinöörit Cupertinon ulkopuolella huomasivat menettelyn. Applen toimitusjohtaja Tim Cook http://www.is.fi/haku/?search-term=Tim%20Cook kutsui Kalanickin Applen pääkonttoriin tammikuussa 2015 ja uhkasi poistaa Uberin sovelluksen kokonaan App Store -sovelluskaupasta, ellei Uber lopeta salakoodinsa käyttöä.Kalanickilla ei suoranaisesti ollut vaihtoehtoa, sillä sovelluksen poistaminen Applen kaupasta olisi todennäköisesti tuhonnut puhelinsovelluksistaan riippuvaisen Uberin.Syy tunnistuskoodin kehittämiseen oli Kiinassa laajalle levinnyt huijaus, jossa kuskit yrittivät huijata yhtiöltä suurempia palkkioita.Uber maksoi kannustepalkkioita saadakseen kuskinsa ottamaan mahdollisimman paljon kyytejä. Kiinalaiset Uber-kuskit käyttivät järjestelmää hyväkseen ostamalla varastettuja puhelimia ja tekemällä niillä kyytitilauksia, jotka he sitten hyväksyivät.