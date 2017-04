Microsoftin salaisuus paljastui: Ensi viikolla uusi Windows 10 ja halvempia laitteita

Digitoday

Yksityiskohdat Microsoftin toukokuun alussa järjestämästä suuresta julkistustilaisuudesta alkavat tarkentua. Windows Centralin http://www.windowscentral.com/microsofts-push-education-right-move-time mukaan kuun vaihteessa nähdään Microsoftilta nähdään uusi käyttöjärjestelmä sekä edullisia Surface-tabletteja.Toukokuun 2. päivä New Yorkissa järjestettävässä tilaisuudessa julkistetaan Windows 10 -käyttöjärjestelmästä uusi versio. Työnimellä Windows 10 Cloud kulkenut järjestelmä saattaa saada lopulliseksi nimekseen Windows 10 S. Uuden käyttöjärjestelmän on tarkoitus kilpailla Googlen Chrome-käyttöjärjestelmän kanssa.Tilaisuuden uskotaan rakentuvan amerikkalaisen koulutuksen ympärille, sillä Microsoftin ajatuksena on kampittaa merkittävään markkina-asemaan nousseita Googlen Chromebook-kannettavia. Tämä tapahtuu tarjoamalla aiempaa edullisempia Surface-laitteita sekä niille räätälöity, uusittu käyttöjärjestelmä.Uusien Surface-laitteiden tärkein ominaisuus on pitkä akkukesto, ja niiden minimivaatimuksiin kuuluu vähintään neliydinsuoritin sekä 4 gigatavun keskusmuisti ja 32 gigan tallennustila. Surfaceissa aiemmin nähty kynä ei olisi enää pakollinen lisävaruste.Laitteiden näppäimistöratkaisusta ei ole vielä tietoa. Tähän asti Surfaceissa on nähty irrotettavat näppäimistöt, mutta tuotantokustannusten nimissä nyt nähtävissä malleissa saattaa olla kiinteä, mutta laitteen selkäpuolelle piiloon kääntyvä ratkaisu.Myöskään tulevien Surface-mallien hintoja ei vielä tiedetä.Windows 10 Cloud tai S pystyisi tämänhetkisten tietojen nojalla ajamaan sekä uudempia että vanhempia Windows-sovelluksia ja olisi tarvittaessa päivitettävissä järeämpään Home- tai Pro-versioon.Vaikka Microsoftin asema kouluissa on horjunut Yhdysvalloissa, niin muualla maailmassa, kuten Suomessa, se on varsin vakaa. Vaikka tilaisuus järjestettäisiinkin Amerikan-markkinat mielessä, sinne on kutsuttu myös ulkomaisia toimittajia. Tämän valossa on todennäköistä, että edullisemmat Surface-laitteet nähdään Suomessakin. Tähän asti ne on hinnoiteltu kalliimmaksi kuin muiden valmistajien Windows-laitteet, esimerkkinä syksyllä testaamamme Acerin tabletti-pc-yhdistelmälaitteesta.