Testaaja satutti silmänsä: Paljastuiko Applen uusi vempain?

Applen tulevista tuotteista saatettiin juuri saada tietoa varsin erikoisella tavalla. Raportti yhtiön työtapaturmista lähetettiin vahingossa sadoille työntekijöille, minkä kautta uutispalvelu Gizmodo http://gizmodo.com/leaked-document-details-apple-employee-injuries-hints-1794482497 sai sen käsiinsä.Mukana on useita kymmeniä tapauksia, joista pari antaa vihiä tulossa olevista tuotteista. Mitään varmaa niistä ei kuitenkaan voi päätellä.Esimerkiksi 2. maaliskuuta tänä vuonna yksi työntekijä Cupertinossa, Kaliforniassa "kertoi silmäkivusta työskenneltyään uuden prototyypin kanssa", raportissa sanotaan.Työntekijä epäili, että kipu saattoi johtua laitteen käytöstä. Hän myös epäili, että joku oli näpelöinyt laitetta, koska sen kuoressa ollut turvasinetti oli rikottu.Applen sisäinen lähde arveli Gizmodolle, että loukkaantumisella voi olla tekemistä lisätyn todellisuuden laitteen kanssa, jollaisesta on huhuttu ennenkin http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005135377.html . Apple saattaa testata jonkinlaisia laseja tai muuta päähinettä tähän liittyen.21. helmikuuta yksi työntekijä tarvitsi hoitoa vielä ensiavun jälkeen, kun hän työskenteli toisen laiteprototyypin kanssa. Hän sanoi saaneensa silmäänsä epämukavan tunteen ja huomautti "nähneensä laserin välähtävän useita kertoja testin aikana". On arvoitus, minkälaisesta laitteesta tai testistä oli kysymys.Kenties selvin vihje tuoteuudistuksista saatiin Apple Watch -älykellotiimin yhden jäsenen loukattuaan polvensa lasketteluretkellä. Sen tarkoitus oli kerätä liiketietoa hiihtämisestä ja lumilautailusta. Nämä uudistukset ovat mahdollisesti tulossa Apple Watchiin jossain vaiheessa, jotta se voi paremmin seurata käyttäjän harrastamia liikuntamuotoja.