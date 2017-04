Ajattelitko käyttää nettiä lentokoneessa? Finnair estää suosikkipalvelut

Digitoday

Finnair tarjoaa useilla kaukolennoillaan langatonta wifi-nettiyhteyttä. Kesän aikana nettiyhteyksiä aletaan asentaa myös Finnairin Euroopassa lentäviin Airbus-koneisiin.Koko lennon ajaksi ostettuna Finnairin Nordic Sky Wi-Fi -nettiyhteys maksaa kaukolennoilla lähes pari kymppiä, mutta ennen sen hankintaa matkustajan on hyvä tuntea palvelun rajoitukset, joista Finnair ei verkkosivuillaan kerro.Esimerkiksi Netflixin tai YouTuben katselu netin yli on parempi unohtaa, samoin nettipuhelut.– Streaming-palveluita yhteys ei tue, sillä käytössä oleva satelliittiyhteys ei tue niitä, kertoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist http://www.is.fi/haku/?search-term=P%C3%A4ivyt%20Tallqvist Finnairin viestinnästä.– Myös WhatsApp- yms. puhelut on päädytty teknisesti estämään, sillä ne vievät paljon kaistaa, joka kuitenkin 10 kilometrin korkeudessa on rajatumpi kuin maan päällä. Näiden palveluiden estoilla pyrimme varmistamaan sen, että kaikki nettiyhteyttä käyttävät saavat laadukkaan yhteyden esimerkiksi työskentelyä tai internetin selaamista varten.Tallqvistin mukaan Finnairin wifi-yhteys on tarkoitettu pääasiassa internetin selaamiseen, sähköpostien lukemiseen ja lähettämiseen ja muuhun vastaavaan käyttöön.Finnair ei kerro nettiyhteyden tiedonsiirtonopeutta. Se voi kuitenkin vaihdella lennon aikana.– Tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat monet asiat, kuten se, montako lentokonetta on samaan aikaan samassa satelliitissa kiinni, ja montako käyttäjää koneessa käyttää internet-yhteyttä samanaikaisesti, Tallqvist kertoo.Nettiyhteys toimii siis todennäköisesti liukkaammin yölennoilla, sillä silloin muita käyttäjiä on vähemmän.Nettiyhteys toimii yli kolmen kilometrin korkeudessa. Alussa palvelun toiminnassa oli kuitenkin erikoinen poikkeus. Kun Finnair lokakuussa 2015 avasi wifi -yhteydet, Kiina rajoitti lentoyhtiöiden tarjoamien langattomien yhteyksien toimintaa, joten nettiyhteys ei toiminut Kiinan ilmatilassa. Kiina on kuitenkin poistanut rajoituksensa viime keväästä lähtien.Tällä hetkellä nettiyhteyden voi ostaa tietyille Finnairin lennoille tunnin, kolmen tunnin ja koko lennon ajaksi. Nettiyhteys löytyy Finnairin uusista Airbus A350 -lentokoneista sekä seitsemästä A330-koneesta. Bisnesluokan lippuun kuuluu mukaan nettiyhteys tunnin ajaksi.Laitteiden wifi -yhteydellä pääsee ilmaiseksi lentokoneen omaan portaaliin, jossa on muun muassa uutispalveluita, tietoja kohteesta sekä yhteys Finnairin asiakaspalveluun.