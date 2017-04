Hitti-Nintendoa ei enää saada Suomeen – mutta tilalle voi tulla jotain parempaa

Digitoday

Suomen Nintendo on vahvistanut, että suureen suosioon noussutta NES Classic Edition -retrokonsolia ei enää nähdä Suomessa.– Voimme vahvistaa, että Nintendo ei enää valmista Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment Systemiä. Jos tuotanto jatkuu tulevaisuudessa, asiasta tullaan ilmoittamaan Nintendon virallisella verkkosivustolla, kertoo Nintendon Suomen-PR:stä vastaava Tony Kaasinen http://www.is.fi/haku/?search-term=Tony%20Kaasinen Ilta-Sanomat Digitodaylle.Kaasisen mukaan laitteen saatavuus Suomessa vaihtelee jälleenmyyjittäin. Hän suosittelee ottamaan yhteyttä eri jälleenmyyjiin ja tiedustelemaan saatavuutta.IS Digitodayn mukaan laitteen saatavuus Suomessa on kehno, eivätkä kauppiaat ole pääsääntöisesti päässeet purkamaan edes aiempia tilausjonojaan kokonaan.Nintendon päätöstä tappaa kovaan suosioon noussut retrokonsoli on ihmetelty, mutta Eurogamer http://www.eurogamer.net/articles/2017-04-19-sources-nintendo-to-launch-snes-mini-this-year tarjoaa asialle luontevaa selitystä. Sivuston lähteiden mukaan Nintendo suunnittelee NES Classicin kaltaista miniversiota SNES (Super Nintendo Entertainment System) -konsolistaan.Eurogamerin lähteiden mukaan laitetta suunnitellaan joulumarkkinoille ja sen kehitystyö on jo käynnissä.Väitetyn konsolin pelivalikoimasta ei ole vielä tietoa. Eurogamer huomauttaa, että SNES-konsolin pelit ovat laadullisesti NESiä parempia, ja niiden joukkoon kuuluvat muun muassa sellaiset teokset kuten Super Metroid, Super Mario Kart, Super Mario World, Earthbound, Star Fox, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Chrono Trigger ja Secret of Mana.Suomen Nintendo kertoi IS Digitodaylle, ettei sillä ole tietoa väitetystä SNES-retrokonsolista.