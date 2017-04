Netflix nimesi pahimman vihollisensa

Digitoday

Suuren yhdysvaltalaisen suoratoistopalvelun Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings http://www.is.fi/haku/?search-term=Reed%20Hastings yllättää. Hänen mukaansa pahin kilpailija ei löydy muiden yritysten, kuten Amazonin, HBO:n tai Googlen, riveistä. Sen sijaan vastassa on ihmisten perusrajoite.– Ajattelepa sitä, kun katsot ohjelmaa Netflixistä ja jäät koukkuun, pysyt pitkään valveilla. Me kilpailemme unen kanssa, Hastings totesi tulospuhelussa muun muassa Independent http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/netflix-downloads-sleep-biggest-competition-video-streaming-ceo-reed-hastings-amazon-prime-sky-go-a7690561.html -lehden mukaan.Hastings huomautti, että kyse on isosta määrästä aikaa. Varmemmaksi vakuudeksi hän kirjoitti Twitterissä, että " Uni on pahin viholliseni https://twitter.com/netflix/status/854100194098520064 ".Toimitusjohtaja myös vähätteli tuoreehkoa mahdollisuutta ladata ohjelmia katseltavaksi ilman nettiyhteyttä. Hänen mielestään sillä on melko pieni vaikutus ja se vain vähenee nettiyhteyksien parantuessa.100 miljoonaa asiakasta ehkä jo tällä viikolla tavoittava Netflix on saanut vastustajia korkeilta tahoilta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump http://www.is.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump aikoo romuttaa http://www.is.fi/digitoday/art-2000005154144.html internetin puolueettomuusperiaatteen, eli käytännön kohdella kaikkea tietoliikennettä tasapuolisesti. Netflix on puolueettomuuden puolustaja.Samaan aikaan Apple saattaa nousta Netflixin haastajaksi, vaikka sen aikomukset videoiden suoratoistomarkkinoilla vaikuttavat tällä hetkellä melko maltillisilta http://www.is.fi/digitoday/art-2000005154524.html