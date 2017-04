Facebook kehittää uutta teknologiaa – haluaa lukea ihmisten ajatukset

Digitoday

Yhteisöpalvelu Facebook kertoi keskiviikkona kehittävänsä teknologiaa, jonka avulla palvelun käyttäjät voisivat kommunikoida ajatustensa avulla.Teknologiaa on kehitelty kuukausien ajan Facebookin päämajassa Kaliforniassa, yhtiö kertoi vuosittaisessa konferenssissaan. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Facebookin kokeellisen teknologian osastoa johtava Regina Dugan http://www.is.fi/haku/?search-term=Regina%20Dugan kertoi yhtiön yrittävän muun muassa kyetä mahdollistamaan sen, että ihmiset pystyisivät kirjoittamaan käyttäen vain mieltään.– Se kuulostaa mahdottomalta, mutta on lähempänä kuin saatatte kuvitellakaan, Dugan sanoi.Yhdessä yliopistotutkijoiden kanssa työskentelevän Facebookin tavoitteena on saada ihmiset kirjoittamaan sata sanaa minuutissa vain mieltään käyttäen. Nopeus on yhtiön mukaan viisinkertainen verrattuna älypuhelimella kirjoittamiseen.Eikä siinä vielä kaikki: Duganin mukaan ihmiset saattavat tulevaisuudessa kyetä vaihtamaan ajatuksiaan suoraan, ilman tarvetta eri kielille.– Voi olla mahdollista vaihtaa ajatuksia kielestä riippumatta: englanti, espanja tai mandariinikiina, niistä kaikista tulee samaa, Dugan povasi The Telegraphin mukaan http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/04/19/mark-zuckerberg-confirms-facebook-working-mind-reading-technology/ Vuonna 2004 perustetulla Facebookilla on liki kaksi miljardia kuukausittaista käyttäjää. Aktiivisten käyttäjien määrällä mitattuna se on maailman suosituin sosiaalisen median palvelu.