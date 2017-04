”Nyt tulee Big Bang” – Nokian ihmekamera uudistuu

Digitoday

Nokian 360 asteen Ozo-kamera on saamassa uusia ominaisuuksia. Yhtiö kutsuu uusia ohjelmistoratkaisuja seuraavaksi askeleeksi kohti ”Ozo Realityä”, mikä tarkoittaa muun muassa yleisön kannalta täydellisempää virtuaalitodellisuuden kokemusta.Nokia lupaa päivitysten tuovan parannuksia muun muassa kuvan- ja äänenlaatuun.– Olemme tehneet siihen pienempiä parannuksia matkan varrella, mutta nyt tulee niin sanottu Big Bang, kertoo Olli Kilpeläinen http://www.is.fi/haku/?search-term=Olli%20Kilpel%C3%A4inen Nokia Technologies -yksiköstä.Kilpeläisen mukaan Ozon kuvankäsittelyohjelmiston algoritmit on uudistettu täydellisesti, ja esimerkiksi hämäräkuvauksen laatua on onnistuttu parantamaan.Parannuksien lisäksi Nokia esittelee myös uutta. Nokian mukaan Ozo-kamera on ainoa 360-kamera, jolla voi ympäristöstä tehdä niin sanottuja syvyyskarttoja, joiden avulla virtuaaliesineitä pystytään liittämään entistä saumattomammin todellisen videokuvan sekaan.– Ozo-kamerassa on kahdeksan laajakuvalinssiä, joilla nähdään sama piste useammasta kamerakulmasta, Kilpeläinen selittää.Näiden avulla kuvassa näkyville kohteille on mahdollisuus määrittää paikka, etäisyys 3d-ympäristössä.– Meidän työkaluillamme voi esimerkiksi jälkituotannossa syvyystietojen avulla voi virtuaalivideoon liittää tehosteita, avatar-hahmoja, mitä tahansa synteettistä sisältöä. Syvyystiedon avulla niitä voi sijoittaa esimerkiksi videossa olevien hahmojen eteen, taakse, väliin ja niin edelleen, kertoo Kilpeläinen.Syvyystieto pystytään siirtämään videotiedoston mukana myös vastaanottajan päätelaitteeseen, esimerkiksi virtuaalitodellisuuslaseihin.– Tämä tarkoittaa, että videoihin voidaan liittää vaikka eri katsojille erilaisia tehosteita ja muuta synteettistä sisältöä. Se voi perustua vaikka käyttäjän valintoihin tai siihen kuka hän on.Kilpeläisen mukaan tekniikalle voisi olla käyttöä vaikka mainostamisessa, tosin käyttötarkoituksien kehittäminen on Nokian asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tehtävä.Ozo-kameraan liittyen Nokia on esitellyt useita vr-videoiden tuotantoon ja jakeluun tarkoitettuja Ozo-ohjelmistoja, joita se lisensoi niitä käyttäville tuotantoyhtiöille. Nokian ohjelmistoja voi käyttää myös muiden kuin Ozo-kameroiden kanssa.Yhtiö esittelee uusia tekniikoita ensi viikolla Las Vegasissa käynnissä olevassa audiovisuaalisen alan NAB -messutapahtumassa.