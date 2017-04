Digitoday

Maailmalla on nähty terrori-iskuja, joita ovat tehneet niin sanotut yksinäiset sudet. Tällä tarkoitetaan toimijoita, jotka eivät ole suoraan yhteyksissä terroristiverkostoihin, vaan toimivat oma-aloitteisesti korkeintaan muualta inspiraatiota hakien.Nämä kotikutoiset terroristit eivät lähetä verkossa viestejä, joita voisi seurata ja joiden perusteella heitä voisi jäljittää. Koska kansalaisten surffausta ja tavallista nettitoimintaa ei jatkossakaan valvota, ei esimerkiksi jihadisti- tai joukkomurhasivuilla käyminen näy viranomaisille.– Jos yhteyksiä pidetään paljon, on todennäköisempää, että niistä voidaan saada jotain tietoja. Jos joku ei pidä yhteyttä ja tiedot ovat pään sisällä, ei tiedusteluvaltuuksillakaan sinne päästä. Se on iso ongelma, myöntää siviilitiedustelulain valmistelusta vastanneen työryhmän johtaja, sisäministeriön osastopäällikkö Kauko Aaltomaa http://www.is.fi/haku/?search-term=Kauko%20Aaltomaa Aaltomaa huomauttaa, että yksinäiset sudet voivat olla myös suomalaisia. Tästä on kokemuksia kouluampumisten muodossa. Hän uskoo perinteisen poliisi-, terveys- ja sosiaaliviranomaisyhteistyön kantavan näissä tapauksissa enemmän hedelmää.Suomalaisviranomaiset eivät aio tunnistaa ihmisiä jatkossakaan verkossa. Verkossa voidaan sen sijaan seurata jo tunnistettujen ihmisten toimintaa.– Tunnistamista ei yleensä voida tehdäkään, kun verkossa ei päästä niin syvälle. Tunnistaminen tapahtuu muilla toimivaltuuksilla, Aaltomaa muotoilee.Suuri osa verkossa tapahtuvasta viestinnästä on salattua, eikä WhatsAppin kaltaisten pikaviestimien viestiliikenteen seuraaminen netissä olevien kuuntelupisteiden kautta onnistu. Aaltomaa on vaitonainen viranomaisten mahdollisuuksista tarttua tämäntyyppiseen viestinvaihtoon.– Se on salaista ja operatiivista tietoa, minkä verran voidaan tietoa hankkia. Sitä me emme kerro, Aaltomaa muotoilee.Esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa on esitetty vaateita lainsäädännöstä, joka pakottaisi verkkoyhtiöiden luovuttavan viestien salausavaimet viranomaisille.– Tästä on työryhmässä keskusteltu ja tällaisia takaportteja ei edes esitetä. Ne on kaikki suljettu tästä paketista pois.