Näin Suomi tiedustelisi verkossa

Digitoday

Jutun päävideolla suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari keskustelemassa tiedustelulaeista ISTV:n studiossa. Alla olevalla videolla Ohra-ahon haastattelu sotilastiedustelulain tiimoilta keskiviikolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Tiedustelulaki – Harri Ohra-aho 184

Tiedustelua myös ulkomaille