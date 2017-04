IPhone 8 -puhelimeen luvassa todellisia uudistuksia - mutta varaudu odottamaan

Digitoday

Huhut Applen seuraavasta syksyllä julkaistavasta iPhone-mallista ovat viime viikkoina saaneet uutta vauhtia. Syynä saattaa olla Samsungin maaliskuun alussa julkaisema Samsung Galaxy S8, jonka erikoisuutena on aiempia malleja laajempi näyttö.Applen huhutaan valmistavan samanlaista ratkaisua myös tulevaan iPhone 8 -huippumalliinsa. Tämän lisäksi Apple aikoo julkistaa kaksi paranneltua versiota nykyisistä iPhone-puhelimista, kertoo uutistoimisto Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-18/apple-readies-iphone-overhaul-for-smartphone-s-10th-anniversary Huippumallia odottavat saavat kuitenkin varatua odottamaan. Uutistoimiston mukaan laite saattaa tulla myyntiin muita iPhone-puhelimia myöhempään, vasta 1–2 kuukautta julkistuksen jälkeen.Tulevassa huippumallissa on tarkoitus olla lähes koko etuosan peittävä reunoista kaareutuva näyttö. Ratkaisun ansiosta iPhone 8:n näyttö olisi hieman suurempi kuin iPhone 7 Plus -mallissa, jonka näytön koko on 5,5 tuumaa. Uutuusmallin koko olisi kuitenkin lähempänä iPhone 7 -puhelimen kokoa.Apple aikoo ensimmäistä kertaa luopua fyysisestä kotinäppäimestä, ja korvata sen näytöllä olevalla ohjelmistolla toteutetulla näppäimellä Android-puhelimien tapaan.Applen sanotaan yrittäneen yhdistää näytöllä olevaan näppäimeen myös sormenjälkilukijaa, mutta onnistuminen on vielä epävarmaa. Samsung päätyi sijoittamaan erillisen sormenjälkilukijan laitteen taakse LG:n tapaan.Bloombergin mukaan Apple aikoo käyttää ensimmäistä kertaa puhelimiensa näytöissä oled-tekniikkaa, jota esimerkiksi näyttöjä itse valmistava Samsung on suosinut huippupuhelimissaan jo vuosia. Oledin etuina pidetään lcd-näyttöjä parempaa värien toistoa sekä pienempää virrankulutusta.Bloombergin tietolähteiden mukaan Apple on tilannut Samsungilta 100 miljoonaa oled-näyttöä. Koska kaarevien näyttöjen tuotanto on hankalaa, Apple saattaisi tyytyä melko vähän reunoilta kaareutuvaan muotoon, ja laitteen reunoja kiertäisi metallinen kehys kuten iPhone 4- ja 5-malleja. Toisaalta Apple on myös testannut malleja, joissa etuosan näyttö ja metallinen takaosa kaareutuisivat yhteen saumattoman tuntuisesti.Tulevan iPhonen taakse tulee ilmeisesti kaksi kameraa kuten iPhone 7 Plus -mallissa. Uutta on, että Apple on suunnitellut kaksoiskameroita myös puhelimen etupuolelle. Lisäksi Apple testaa erilaisia lisätyn todellisuuden ratkaisuja, joissa laite esittäisi kameran kuvan ohessa erilaisia näkymään liittyviä tietoja, kuten opastusta nähtävyyksistä tai reitistä.Käyttöjärjestelmäksi tulee Applen seuraava versio iOS-järjestelmästään, eli iOS 11. Esimakua tästä saadaan jo kesäkuun alussa, kun Apple järjestää vuosittaisen WWDC-kehittäjätapahtumansa.IPhone on Applen selvästi tärkein yksittäinen tuote, sillä se tuo jo kaksi kolmasosaa yhtiön myynnistä. Odotuksia nostaa se, että ensimmäisen iPhonen julkaisusta on kulunut jo kymmenen vuotta, joten yhtiöltä odotetaan jonkinlaista juhlamallia.Myös kilpailevan Samsungin Galaxy S8 on nostanut Applen rimaa, ja Samsungin odotetaan lisäksi julkaisevan syksyllä myös uuden Note 8 -huippupuhelimen. Applen viime vuosien puhelimien uudistukset sen sijaan ovat jääneet melko vaatimattomiksi, ellei kuulokeliitännän poistamista oteta lukuun.Paljon riippuu siitä, pystyykö Apple vastaamaan korkealle nousseisiin odotuksiin.