8,5 gigabittiä kotiin – Nokia ja Elisa kiihdyttivät hurjaan nopeuteen Pohjanmaalla

Digitoday

Nokia ja Elisa kertovat testanneensa yhdessä uutta laajakaistatekniikkaa, jolla on saavutettu 8,5 gigabitin sekuntivauhdin tiedonsiirtonopeus kotitalouksissa.Yhtiöiden mukaan passiivinen XGS-PON-kuituverkkotekniikka (X10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network) mahdollistaa jatkossa jopa 10 gigabitin yhteyden, jossa tiedonsiirtonopeus on molempiin suuntiin yhtä nopea.Testit tehtiin viidessä kotitaloudessa Kurikassa Pohjanmaalla Elisaan sulautetun Anvia-operaattorin entisessä verkossa. Anvia on käyttänyt verkoissa aiemmin gigabitin nopeudet mahdollistavaa GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) -tekniikkaa.Passiivisella valokuitutekniikalla tarkoitetaan verkkotekniikkaa, jossa valokuitukaapeli jaetaan useampaan, asiakkaalle asti vedettävään kuituun. Jokainen asiakas ei tarvitse näin ollen omaa kuituaan osaksi päätietoliikennekaapelia. XGS-PON-yhteys vaatii toimiakseen erillisen päätelaitteen tai kansankielellä modeemin.Asiaa Ilta-Sanomat Digitodaylle kommentoineen Elisan laajakaistaliiketoiminnasta vastaavan liiketoimintajohtaja Matias Castrénin http://www.is.fi/haku/?search-term=Matias%20Castr%C3%A9nin mukaan tekniikka soveltuu sekä haja-asutusalueille että kaupunkeihin. Hänen mukaansa tekniikan kaupallistamista koskevia päätöksiä ei ole kuitenkaan vielä tehty.Koko Elisan verkon operaattorin laajuinen käyttöönotto ei olisi edes mahdollinen, sillä tekniikka on toistaiseksi käytettävissä vasta entisen Anvian verkoissa Pohjanmaalla. Lisäksi modeemien hinnat ja koot muodostavat vielä kynnyksen.Tekniikan maksimi nopeus on 10 gigabittiä, ja testissä päästiin kahdeksaan. Johtajan mukaan kyseessä ei ole kuitenkaan epäonnistuminen.– 10 gigabittiä on teoreettinen maksimi, ja monta eri asiaa vaikuttaa lopulliseen nopeuteen. Saavutettavan nopeuden uskomme jatkossa edelleen parantuvan käytetyn tekniikan kehittyessä ja kaupallistuessa, Castrén sanoo.Valtakunnallisella tasolla Elisa pyrkii gigabitin nopeuksiin päästään tuomalla valokuitua lähemmäs koteja.– Avainsana on kuidun tuominen lähelle ja vasta aivan loppuvaiheessa käytetään ”kuparihäntiä”, Castrén sanoo viitaten talojen vanhoihin puhelinkaapelointeihin.Nokia sanoo toimittaneensa XGS-PON-tekniikkaan perustuvia verkkoja yhdeksälle asiakkaalle, minkä lisäksi tekniikka on testikäytössä yli 40 taholla. Yksi asiakkaista on jättioperaattori China Mobile.Teleoperaattorit ovat lisänneet nopeuden laajakaistayhteyksien tarjontaa kovalla vauhdilla etenkin suuriin kaupunkikeskuksiin. Tärkeimpänä myyntiargumenttina on pidetty kotitalouksien verkkoon kytkettyjen laitteiden lisääntymistä sekä tarvetta yhä vain tarkemmalle videokuvalle.Elisan kilpailija DNA ilmoitti hiljattain, että sen tarjoama gigabitin kiinteä Valokuitu Plus -yhteys on nyt saatavilla pääkaupunkiseudun lisäksi Kuopiossa, Lahdessa, Lohjalla, Oulussa, Porissa, Raumalla, Turussa ja niiden ympäryskunnissa. Tekniikka hyödyntää kiinteistöjen televisiokaapelointia kuparisten puhelinkaapelien sijaan, ja mahdollistaa niitä suuremmat nopeudet.