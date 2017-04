Nintendolta karu temppu – tappaa hittikonsolin ennen kuin kaikki sen saivat

Digitoday

Japanilainen peliyhtiö Nintendo lopettaa NES Classic Edition -pelikonsolinsa valmistamisen. Kyseessä on suureen suosioon noussut retrokonsoli, jossa on esiasennettuna 30 alkuperäisen NESin eli Nintendo Entertainment Systemin peliä 80-luvulta.Asiasta kirjoittavat muun muassa Wired https://www.wired.com/2017/04/nintendo-discontinuing-nes-classic-mistake/ IGN http://www.ign.com/articles/2017/04/13/nintendo-discontinues-the-nes-classic-edition , sekä Zdnet http://www.zdnet.com/article/why-nintendo-killed-the-classic-that-consumers-loved/ Retrokonsoli ehti olla tarjolla vain puolen vuoden ajan, ja sen kysyntä ylitti koko ajan saatavuuden. Konsolin pelejä olivat muun muassa Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros. osat 1, 2 ja 3, Castlevania, alkuperäiset Zelda-pelit, Ghosts 'n Goblins ja Metroid.Nintendo antoi IGN:lle asiasta seuraavan lausunnon:– Huhtikuun aikana Pohjois-Amerikkaan toimitetaan viimeiset Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition -laitteet tänä vuonna. Kehotamme kiinnostuneita tarkastelemaan laitteen saatavuutta myymälöistä. Ymmärrämme, että monilla on ollut vaikeaa löytää laitetta, ja olemme tästä pahoillamme. Kiinnitimme huomiota kuluttajien kommentteihin, ja arvostamme suuresti kuluttajilta saamaamme kiinnostusta ja tukea tuotteen suhteen.– NES Classic Editionin ei ollut tarkoitus olla jatkuva, pitkäaikainen tuote. Suuren kysynnän vuoksi toimitimme sitä kuitenkin alkuperäisiä suunnitelmia enemmän, jatkoi Nintendo IGN:lle. IGN http://www.ign.com/articles/2017/04/17/opinion-what-nintendo-can-learn-from-the-nes-classics-failure arvelee, että konsolin lopettamispäätöksen takana saattaa olla sen nopea murretuksi joutuminen sekä tekninen keskinkertaisuus. NES Classic ei ollut laajennettavissa, ohjaimien johdot olivat erittäin lyhyet, ja ohjelmisto oli Nintendolle epätyypillisesti avointa koodia. Verkkosivusto uskoo Nintendon tekevän uuden retrokonsolin myöhemmin.Nettikommenteissa konsolin nopeaa tappamista on luonnehdittu muun muassa ”klassiseksi Nintendo-mokaksi”. Myös laitteen hintojen nousemisesta pilviin jälkimarkkinoilla on kannettu huolta. Yhtiö kertoi helmikuun alussa myyneensä 1,5 miljoonaa konsolia.Laitteen kohtalosta Suomessa ei ole vahvistettua tietoa, sillä Nintendo ei ole toistaiseksi vastannut Ilta-Sanomien soittopyyntöön. Vahvistamattomien nettikommenttien mukaan laitetta ei olisi tulossa Suomeen lisää. Ilta-Sanomat Digitoday testasi http://www.is.fi/digitoday/art-2000005000688.html mainioksi vimpaimeksi osoittautunutta konsolia joulukuussa. Konsolista oli joulumarkkinoilla huutava pula.