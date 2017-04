Instagram saa kätevän ominaisuuden

Digitoday

Instagram-sovellus on tämän viikon kuluessa saamassa uuden ominaisuuden, jolla tallennetut kuvapäivitykset voi järjestellä kansioihin, yhtiö kertoo blogissaan http://blog.instagram.com/post/159679268807/170417-collections Toisten käyttäjien Instagram-päivityksiä on voinut tallentaa viime vuoden lopulta lähtien päivitysten alakulmassa olevan kirjanmerkkikuvaketta koskettamalla. Tallennetut päivitykset näkyvät käyttäjän oman profiilisivun kautta.Päivityksen jälkeen Tallennettu-sivun oikeaan yläkulmaan ilmestyy + -merkki, jota koskettamalla käyttäjä voi luoda uusia kansioita, joihin kuvia voi järjestellä. Käyttäjä voi tallentaa päivityksiä suoraan kansioihin painamalla ja tallennettavan kuvan alla olevaa kirjanmerkkikuvaketta hieman entistä pidempään.Instagramin mukaan tallennetut päivitykset ja kokoelmat ovat yksityisiä, eli muut käyttäjät eivät pääse selaamaan niitä. Palvelun mukaan 46 prosenttia Instagramin käyttäjistä on tallentanut kuvia sen jälkeen, kun toiminto tuli käyttöön viime joulukuussa.