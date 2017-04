PS4 sai uuden johtotähden: Horizon Zero Dawn nousee mestariteokseksi

Digitoday

























Hollantilainen Guerrilla Games on aiemmin suoltanut Killzone-räiskintöjä, mutta nyt kamera istutetaan sankarin selän taa. Horizon Zero Dawn (HZD) on kolmannen persoonan avoimen maailman toiminta/seikkailu/roolipeli, jossa on viitteitä niin Witchereistä, Tomb Raiderista kuin Far Cry -sarjastakin. Jo maaliskuun alussa julkaistu peli on yksinoikeudella Playstation 4 -konsolilla.Seikkailun päähenkilö on sirkeä Aloy, punertavahiuksinen soturidaami. Jousilla, keihäällä ja ansoilla varustautunut sankaritar samoaa pitkin eläinten lailla käyttäytyvien robottien kansoittamaa vehreää, tuntemamme sivilisaation jälkeistä maailmaa.Tuhat vuotta robottivaltaa on taannuttanut ihmiset heimoasteelle ja metsiin piileksimään. Pelin johdannossa vauva-Aloy on kasvatti-isänsä kanssa erkaantunut heimostaan. Kun ikää karttuu, tyttö haluaa tietää, mistä on lähtöisin. Sehän ei selviä puskassa kykkimällä, joten edessä on lähtö heimon pariin ja avaraan maailmaan. Kun mystinen turmelus vielä valtaa koneet, asiat pitää laittaa järjestykseen.Guerrilla Games on luonut todella näyttävän maailman, joka on täynnä upeita valoefektejä. Ulkoisesti kaikki on muutenkin hienosti balanssissa: ääniraita on erinomainen ja paukkuja on laitettu myös pelin suomenkieliseen tekstikäännökseen. Ainoastaan kestojuomia turmeluskiillon juuresta sekoitellessani olin vaihtaa kielen englantiin.Pelin ehdottomasti parasta antia on sen taistelumekaniikka. Robottielikoilla on kelvollinen tekoäly ja riemastuttavia lajikohtaisia käyttäytymismalleja. Pelkällä hyökkäysnappulan hakkaamiselle ei pötkitä pitkälle, vaan öttiäiset pitää altistaa esimerkiksi sähkölle tai tulelle ja niitata sitten.Jokaisella vihollisella on omat heikot kohtansa, joihin iskemällä tilanteet voi kääntää päälaelleen. Suunnittelua, vikkeliä sormia ja vakaata jousikättä se tosin vaatii. Pelin hiiviskelyelementti ei tuntunut kovin merkitykselliseltä taistelua ajatellen, mutta tappeluiden välttäminen puskissa piileksimällä on toisinaan elinehto. Koneita voi myös kaapata haltuunsa, mikä tietysti tuo taisteluihin oman ulottuvuutensa.Peli ei pakota tutoriaaleihin, joissa opetellaan aseiden ja erilaisten vimpainten käyttöä. Kantapään kautta oppiminenkin toimii, mutta se on pelaajasta riippuen joko haastavaa tai ärsyttävää.Jos pelissä lahdattaisiin vain konevihulaisia, PEGI-ikäraja voisi olla matalampikin kuin 16. Koneet ovat paikoin pelottavia vastustajia, mutta väkivallalla ei mässäillä. Vaikeusaste tuntui normaaliasetuksilla leppoisalta. Sinällään kiinnostavan päätarinan sivujuonteet eivät ole järin monipuolisia, mutta paketti pitää otteessaan yhden läpipeluukerran verran helposti.Huiman maailman luominen on kysynyt valtavasti vaivaa. Samanlaista vaivannäköä olisi kaivannut myös pelattavuuden ja monien pikkuseikkojen hiomiseen. Illuusio pelimaailmasta olemisessa rikkoutui, kun muutoin niin akrobaattinen soturiprinsessa ei kyennyt kampeamaan itseään rintaan asti yltävän kivenlohkareen päälle, tai kun Aloyn kulku ei hidastunut tippaakaan vyötäisille yltävässä lumessa. Kamera hukkaa vihulaiset taistelussa herkästi, koska sitä ei voi lukita mihinkään. Ja miksi koneiden tietoja skannatessa Aloyn liikkeiden on pakko hidastua?Pelin maailma ei imaissut sisäänsä heti, mutta kun taidot karttuivat, pelikokemus parani koko ajan. Pikkuviat unohtuivat.Horizon Zero Dawn yrittää miellyttää montaa pelaajaryhmää, mutta paketti pysyy kasassa hämmästyttävän hyvin. Pelillä on selkeä, oma identiteetti. Jos Horizon Zero Dawnille antaa mahdollisuuden, huomaa ennen pitkää tarttuneensa mestariteokseen.