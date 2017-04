Microsoftilta tulossa salaperäinen julkistus – tästä on kyse

Digitoday

Ohjelmisto- ja laiteyhtiö Microsoft järjestää toukokuun 2. päivänä New Yorkissa lehdistötilaisuuden. Tilaisuus järjestetään oppimisen ja koulutuksen nimissä, mutta luvassa on mitä todennäköisimmin myös laitejulkistuksia.Kyseessä on hyvin korkean profiilin tapahtuma. Sen sisältö suoratoistetaan ympäri maailman, ja IS Digitodayn tietojen mukaan tilaisuudessa esiintyy myös Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella http://www.is.fi/haku/?search-term=Satya%20Nadella Microsoftin mukaan kyse on saman ”luovuuden ja sisällöntuotannon teeman” jatkamisesta, johon Windows 10:n Creators Update -päivitys http://www.is.fi/digitoday/art-2000005166705.html liittyy. Tämä kertoo muutoksesta Microsoftin strategiassa, sillä tuotteita ei julkaista omana itsenään, vaan osana suurempaa kattoteemaa.Eri suunnilta kuuluneita huhuja keränneen The Vergen http://www.theverge.com/2017/4/13/15283922/microsoft-windows-10-surface-education-event mukaan taustalla on Microsoftin pyrkimys pitää kiinni oppilaitosten ja opiskelijoiden laitemarkkinoista, jotka saattavat olla valumassa Googlelle edullisten Chromebookien myötä.Chromebookit ovat kevyitä ja edullisia kannettavia tietokoneita, jotka toimivat Googlen omalla Chrome OS -käyttöjärjestelmällä. Etenkin USA:ssa Chromebookien osuus kasvaa nopeasti, Suomessa ne ovat harvinaisempia.Joidenkin väitteiden mukaan kuun vaihteessa luvassa olisi edullisia tabletteja ja jopa kauan huhuttu Surface-puhelin, mutta molemmat ovat epätodennäköisiä. Joidenkin huhujen mukaan kyseessä voisi olla uusi Surface Book -kannettava, mutta tätäkään ei voi pitää todennäköisenä. Uusimman sukupolven laitteet ovat vasta saapuneet myyntiin http://www.is.fi/digitoday/art-2000005129701.html Laitejulkistuksia pitäisi kuitenkin olla luvassa. Microsoftin omat Surface-laitteet ovat kohtuullisen hintavia, ja on epävarmaa, haluaako Microsoft ohentaa brändiään lisäämällä siihen halpalaitteita.