Hävyttömän kalliista MacBookeista kuuluu outoja ääniä: ”Kuin muovipulloa puristaisi”

Useat Applen viime vuonna julkaistun MacBook Pro -kannettavan omistajista valittavat koneen päästävän outoja ääniä.– Ääni on yksittäinen ontto ”poksahdus”, samanlainen kuin puristettaessa hitaasti muovipulloa kunnes se rypistyy, kuvailee esimerkiksi nimimerkki Michael DN Applen tukipalstalla https://discussions.apple.com/thread/7825434?start=15&tstart=0 Eräs käyttäjä on tallentanut MacBook Pron äänen YouTube-videolle https://www.youtube.com/watch?v=umx5MVeeq_o Toinen video löytyy Vimeo-palvelusta https://vimeo.com/209637358 Ääni tuntuu kuuluvan satunnaisesti. Joidenkin kommenttien mukaan se kuuluu muutaman päivän välein, toisien mukaan jopa kerran tunnissa.Michael on kuitenkin huolestunut, sillä jos syynä on laajeneva akku, vaarana on pahimmassa tapauksessa jopa sen räjähtäminen. Hänen mukaansa ääni nimittäin vaikuttaa tulevan kosketuslevyn alta, missä on myös akku. Kysymyksen perässä olevaa ”Minulla on sama kysymys” -linkkiä on klikannut 147 muuta Apple-käyttäjää, ja kysymys on saanut 41 kommenttia.Kommenttien perusteella Apple ei tiedä äänten syytä, ja laatuongelmalta vaikuttava napsuminen ärsyttää kalliin kannettavan hankkineita. Lisäksi ääni saattaa aiheuttaa kuuluvia ongelmia esimerkiksi musiikin tai podcastien äänityksissä. Monet vaativat Applea tutkimaan asiaa.Eräälle kommentoijalle oli Applen kaupassa kerrottu äänen johtuvan pienestä lommosta laitteen pohjassa, joka sai laitteen kuoren osumaan tuulettimeen. Ratkaisuksi tarjottiin 130 dollarin hintaista pohjakuoren vaihtoa. Koska lommoa pidettiin käyttäjän syynä, laitteen takuu ei korvannut vaihtoa. Paukkuminen jatkui kuitenkin myös kuoren vaihdon jälkeen.Muut kommentoijat tyrmäsivät tuuletinteorian, sillä ääni kuului myös heidän täysin ehjistä koneistaan.Eräs kommentoija epäilee syyksi näytön takaosaa ja näytön saranaa, sillä hän on saanut aikaan samankaltaisen äänen painamalla näytön takakantta saranan läheltä.MacBook Prot edustavat Applen kannettavien tietokoneiden parhaimmistoa. Niiden hinnat vaihtelevat 1750 ja 330 euron väillä.