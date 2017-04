Hieno uudistus: Pian pc- tai konsolipelin voi ostaa ilman pelkoa rahojen haaskaamisesta

Digitoday

Ohjelmistoyhtiö Microsoft helpottaa pelaajien ja muiden sovellusten ostajien elämää Xbox One- ja Windows 10 -verkkokaupoissaan. VentureBeatin https://venturebeat.com/2017/04/12/xbox-one-and-windows-10-get-return-policy-for-digital-games/ mukaan yhtiö ilmoittaa testaavansa mahdollisuutta saada rahat takaisin sovelluksista, jotka eivät syystä tai toisesta tyydytä. Kyseessä on toistaiseksi rajattu Insider-testaajajoukon koe, eikä sen laajasta käyttöönotosta ole täyttä varmuutta.Ominaisuuden tuleminen insider-vaiheeseen on kuitenkin vahva signaali Microsoftilta. Kuka tahansa voi liittyä Microsoftin insider-testaajaksi, ja tieto testattavaksi tulevista uusista ominaisuuksista leviää nopeasti.Palauttamiseen on kuitenkin ehtoja. Peliä ei ole saanut käyttää yli kahta tuntia, eikä ostohetkestä ole saanut kulua yli 14 päivää.Säännöt ovat samat, kuin suositussa pc-pelien Steam-myymälässä, joka otti palautukset käyttöön vuonna 2015. Täten kritiikki käytäntöä kohtaan http://www.is.fi/digitoday/art-2000001877273.html pätee myös Microsoftin tapauksessa.Muiden ehtojen mukaan sovellus pitää ladata ja avata ennen kuin siitä voi pyytää hyvitystä. Lisäksi jotkut määrittelemättömät Windows 10 -sovellukset eivät tue rahojen palauttamista itsepalveluna.Microsoft varaa oikeuden sulkea ulos sellaiset käyttäjät, joiden katsotaan väärinkäyttävän palautusjärjestelmää.Microsoft on uudistanut viime aikoina rajusti pelaamiseen liittyvä kuvioitaan. Creators Updaten myötä Windows 10:ssä voi pelata Xbox One -pelejä, ja käyttöjärjestelmässä on erillinen pelitila. Lisäksi Microsoft olisi mahdollistamassa eri konsolien keskinäiset pelit http://www.is.fi/digitoday/art-2000001906510.html , mutta pelikonsolien ehdoton markkinajohtaja Sony ei ole ajatukselle lämmennyt.Vaikka käytäntö on nähty aiemmin Steamissa, konsolimaailmassa siihen ei ole vielä tätä ennen siirrytty. Siinä mielessä uudistus on erittäin tervetullut, että Sonylla ja Nintendolla ei vastaavaa ole.