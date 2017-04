Nettipila päättyi karmealla tavalla, poliisi ampui pelaajaa – ruma jälkipyykki tulossa

Digitoday

Amerikkalainen videopelaaja sai kumiluodin silmiensä väliin ja rintakehäänsä, kun poliisin erikoisjoukot ampuivat häntä terrorismista epäiltynä. Asiasta kirjoittaa muun muassa Independent http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/robert-mcdaid-charged-tyran-dobbs-swatting-hoax-call-swat-terrorism-maryland-shot-gun-explosives-a7677071.html -lehti http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/robert-mcdaid-charged-tyran-dobbs-swatting-hoax-call-swat-terrorism-maryland-shot-gun-explosives-a7677071.html , jonka jutussa on myös video aiheesta.Tempun takana oli tiettävästi brittiläinen mies, joka teeskenteli ammuttua ja väitti puhelimessa aikovansa tappaa kolme ihmistä, jos hänelle ei toimiteta 15 000 dollaria.Kyseessä on ensimmäinen britti, joka joutuu syytteeseen niin sanotusta swattauksesta. Ilmiö on vuosia vanha ja siinä poliisin Swat-erikoisjoukot (Special Weapons and Tactics) kutsutaan syyttömien ihmisten ovelle jollakin verukkeella.Moni on selvinnyt kokemuksestaan säikähdyksellä, mutta tässä tapauksessa poliisi ampui yhdysvaltalaista pelaajaa kumiluodeilla, jotka mursivat luita hänen päässään ja runtelivat hänen rintakehäänsä.Epäilty brittimies voi joutua teostaan vankilaan jopa 20 vuodeksi. Swattauksen varsinaiseksi tilaajaksi väitetään toista yhdysvaltalaista pelaajaa, jota odottaa syyte yllytyksestä.