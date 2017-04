Burger King luuli olevansa nokkela tv-mainoksessaan: Lopputulos oli katastrofi

Digitoday

Hampurilaisketju Burger Kingin televisiomainos on herättänyt Yhdysvalloissa hämmennystä ja Googlen laitteita, kertoo muun muassa The Verge http://www.theverge.com/2017/4/12/15277278/google-home-burger-king-whopper-ad-campaign -verkkolehti.15 sekunnin mittaisessa tv-mainoksessa hampurilaisravintolan työntekijää esittävä näyttelijä kertoo, ettei mainoksen aika riitä listaamaan hampurilaisen aineksia.– OK Google. What is the Whopper burger? (Mitä on Whopper-hampurilaisessa?), kysyy näyttelijä mainoksen lopuksi.”OK Google” on Googlen käyttämä äänikomento, jonka aktivoi Android-puhelimet ja Google Home -älylaitteille. Tämän jälkeen niille voi antaa äänikomentoja, jos toiminto on laitteissa kytketty päälle.Keskiviikkoiltana yhdysvaltalaisilla tv-kanavilla lähetetty mainos aktivoi Googlen laitteita ympäri Yhdysvaltoja. Toiminto haki Wikipedian sivuilta listan Whopper-hampurilaisen aineksista ja Google Home -laitteet lukivat hakutuloksen ääneen.YouTube-verkkopalvelusta löytyy sekä useita videoita, joissa esitellään mainoksen vaikutusta esimerkiksi Google Home -laitteisiin https://www.youtube.com/watch?v=n5lj63-nc5g ja Android-puhelimiin https://www.youtube.com/watch?v=vU1BytsmNNU Mainoksella oli seurauksia, joita Burger King oli tuskin tullut ajatelleeksi. Monet käyttäjät alkoivat tehdä omia lisäyksiään Wikipediaan. Niinpä Wikipedia-sivu ja sen myötä Googlen laitteet kertoivat jonkun aikaa Whopperin sisältävän muun muassa leikattuja varpaankynsiä sekä rotan.Google ja Wikipedia torjuivat mainoksen ja sen sivuvaikutukset. Alle kolmen tunnin kuluessa Google oli estänyt Google Home -laitteitaan käynnistymästä Burger Kingin mainoksen takia. Muut vastaavat haut kuitenkin toimivat laitteilla yhä.Wikipedia taas lukitsi Whopperin aineksista kertovan sivun, ja sivun muokkaus sallittiin vain hyväksytyille ylläpitäjille.Myös Amazonin sekä Microsoftin laitteet käyttävät vastaavia ”OK Googlen” tapaisia aktivointisanoja (”Alexa” ja ”Hey Cortana”). Tammikuussa uutisankkuri käynnisti http://www.is.fi/digitoday/art-2000005037659.html vahingossa Yhdysvalloissa tv-katsojien Amazon Echo -älykaiuttimia toteamalla lähetyksessä ”Rakastan tätä juttua tytöstä, joka sanoi ’Alexa, tilaa minulle nukkekoti.”