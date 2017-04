Googlelta poikkeuksellinen piirto-ohjelma – ei haittaa, vaikket osaisi piirtää

Digitoday

Googlen askellukset tekoälyssä ovat moninaiset, joskus jopa pelottavat http://www.is.fi/digitoday/art-2000005083093.html . Nyt yhtiö julkaisi tekoälyynsä perustuvan työkalun, joka on välittömästi hyödyllinen jokaiselle, joka haluaisi osata piirtää edes auttavasti. AutoDraw http://www.autodraw.com/ on verkossa toimiva piirto-ohjelma, joka yrittää tulkita raapustuksiasi ja sitten täydentää ne valmiiksi piirustuksiksi. Ohjelmaa voi käyttää niin tietokoneella kuin puhelimella.IS Digitodayn testissä yksinkertaisen auton piirtäminen tuotti koko joukon erilaisia ehdotuksia autoiksi. Samalla tavalla kukkaa etäisesti muistuttava piirros sai Googlen tarjoamaan vastaavaa kunnolla piirrettyä kukkaa, mutta myös koko joukon muita kasviaiheisia piirustuksia.Valmiit ehdotukset perustuvat taiteilijoiden valmiiksi luomiin kuviin. Lisää kuvia voi ehdottaa Googlelle tästä linkistä https://www.autodraw.com/artists Jotain puutteita on havaittavissa, mikä kaiketi johtuu kuvavaraston toistaiseksi pienestä koosta. Esimerkiksi yksinkertainen tikku-ukko ei tuota ehdotuksia mistään vastaavasta ihmishahmosta, vaan kaikki ehdotukset ovat hieman aiheen vierestä.Ohjelmassa on moraalifiltteri, eli tuhmia kuvia ei ehdotella, vaikka oma piirros ei jättäisi paljoakaan arvailun varaan. Toki mikään ei estä piirtämästä niitä itse.Tulostusnappia ei ohjelmasta löytynyt, vaikka sellainen olisi ollut erittäin kätevä. Lopputuloksen voi kuitenkin ladata kuvatiedostona itselleen tulostettavaksi.