Tiesitkö, kuinka monta tuntia kuukaudessa suomalainen viettää puhelimessa?



Suomalaisten viestintä Mobiilidatan käyttö Suomessa lisääntyy, perinteinen puhelinviestintä vähenee.

Viestintävirasto on julkaissut toimialakatsauksensa, joka kertoo suomalaisten viestintätaipumusten muutoksesta. Mobiilidatan käyttö lisääntyy yhä, ja samalla perinteisten matkapuhelinpalveluiden käyttö vähenee.



Mobiilidatan käyttö lisääntyi 69 prosentilla viime vuodesta, ja nyt suomalainen siirtää dataa langattomasti keskimäärin 16 gigatavua kuukaudessa. Viestintävirasto tulkitsee datakatottomien liittymien olevan nousun takana.



Tekstiviestien määrä puolestaan laski hieman. Suomalainen lähettää nyt kuukaudessa 38 tekstiviestiä ja puhuu puhelimessa 4 tuntia. Jälkimmäisessä luvussa ei ole juurikaan muutosta.



Kiinteitä laajakaistaliittymiä Suomessa on 1,71 miljoonaa. Niistä runsas neljännes on nopeudeltaan vähintään 100 megabittiä sekunnissa.