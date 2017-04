Oletko Tukholmassa? Näin merkitset itsesi Facebookissa olemaan turvassa

Digitoday

Kuorma-auto ajoi päin ihmisjoukkoa Åhlensin tavaratalon edessä Tukholmassa tänään. Ruotsin poliisi on vahvistanut ainakin kolmen kuolleen.Facebook on aktivoinut nyt turvallisuustilansa Tukholmassa.Kyseessä on sosiaalisen median työkalu, jolla paikallaolijat voivat ilmoittaa kavereilleen ja perheenjäsenilleen olevansa turvassa.Turvallisuustila toimii siten, että Facebook paikantaa alueella olevien käyttäjiensä kännykät, ja esittää heille ”oletko turvassa” -kysymyksen.Facebookin perustaman turvallisuustarkastussivun Tukholman iskulle löydät tämän https://www.facebook.com/safetycheck/stockholm-sweden-attack-apr07-2017/ linkin takaa.Jos käytät Facebookia kännykällä ja sivu aukeaa Facebook-mobiilisovelluksen sijaan verkkosivulle, sinun on kirjauduttava sisään Facebook-tunnuksillasi.Jos olet Tukholmassa, eikä Facebook ole esittänyt sinulle turvakysymystä, klikkaa yllä olevaa linkkiä, jolloin voit ilmoittaa kavereillesi olevasi turvassa. Jollet ole maisemissa, kannattaa tuttaviesi rauhoittamiseksi valita vaihtoehto ”en ole alueella”.Jos taas tuttavasi on Tukholmassa, voit tarkistaa turvasivulta, onko tuttavasi merkinnyt olevansa turvassa. Jos hän on alueella, mutta ei ole tehnyt merkintää, voit tiedustella asiaa häneltä suoraan klikkaamalla ”kysy, onko turvassa” -napilla kaverin kuvan vierestä. Silloin hän saa kehotuksen vastata kysymykseen.