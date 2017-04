Microsoftin uuden superkonsolin salat selvisivät – pari isoa kysymystä jäljellä

Digitoday

Microsoft aikoo pitää lupauksensa E3-messuilla viime vuonna esitetystä kuuden teraflopin suorituskyvystä, Eurogamerin Digital Foundry http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2017-project-scorpio-tech-revealed oppi tutustuessaan tulevaan Project Scorpio -pelikonsoliin.Teraflopit kertovat raskaasta laskentatehosta, joka vielä jokin aika sitten yhdistettiin lähinnä supertietokoneisiin.Tässä muutama avaintieto: Kahdeksan suoritinydintä, jotka toimivat 2,3 gigahertsin kellotaajuudella, 40 laskentayksikköä grafiikalle, 12 gigatavua entistä nopeampaa työmuistia ja 4K-tarkkuuden uhd blu-ray -levyasema. Muistin nopeus on 326 gigatavua sekunnissa.Project Scorpio on lukujen perusteella selvästi Xbox Onea ja One S:ää tehokkaampi, ja myös PS4 Pro häviää vertailussa. Yhden teratavun kiintolevy on ainoa numero, joka vastaa aiempien konsolien lukuja. Lisäksi 4K:n uhd blu-ray nähtiin jo Xbox One S:ssä.Pelkät numerot eivät silti kerro kaikkea. Moni peli ei ole pyörinyt kauniisti edes nyky-Xboxin tukemalla 1080-tarkkuudella, ja uudenkin konsolin tehojen valjastaminen on pitkälti pelinkehittäjien ammattitaidon varassa. Microsoftin omat demot antavat viitteitä, mihin konsoli pystyy teoriassa.Pelikonsoleissa on myös tyypillistä, että kehittäjät oppivat uusien laitteiden salat ajan kanssa. Voi siis olla, että Scorpiosta otetaan kunnolla mittaa vasta vuosi pari sen ilmestymisen jälkeen.Konsoli tukee 4K-tarkkuutta, joka merkitsee noin 4000 x 2000 kuvapistettä ruudulla. Se pystyy esittämään 60 ruutua sekunnissa, mikä näyttäytyy ihmissilmälle sulavampana kuin peleissä usein käytetty 30 ruutua sekunnissa.Myös alempaa 1080-tarkkuutta tuetaan, koska läheskään kaikilla ei ole näyttöä tai televisiota, joka pystyy 4k-sisältöä esittämään.Project Scorpion yksi valteista on sen mainostettu kyky tehdä monesta vanhasta Xbox 360 - ja Xbox One -pelistä sulavampi, näyttävämpi ja nopeammin latautuva. Käytäntö todistaa myöhemmin, miten dramaattisista eroista on kyse.Konsolilla ei ole vielä virallista nimeä. Se on tulossa myyntiin tämän vuoden lopulla, mahdollisesti ennen joulusesonkia.