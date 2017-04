Googlen tekoälyä jymäytettiin kunnolla – näki videoissa ihan omiaan

Digitoday

Washingtonin yliopiston tutkijaryhmä http://www.washington.edu/news/2017/04/03/uw-security-researchers-show-that-googles-ai-tool-for-video-searching-can-be-easily-deceived/ on vetänyt nenästä Googlen tekoälyä, jota jättiyhtiö käyttää videoiden tunnistamiseen. Tutkijat saivat Googlen näkemään videoissa jotain ihan muuta, kuin mistä niissä oli kysymys.Asiasta kirjoittaa The Register https://www.theregister.co.uk/2017/04/04/googles_video_ai_is_trivially_trollable/ Uhriksi joutui Googlen maaliskuussa julkiseen testiin https://cloud.google.com/video-intelligence/#demo laittama tunnistustekniikka. Videotunnistuksessa on kyse tekniikasta, jossa Googlen tekoäly yrittää järkeillä, mistä videossa on kysymys. Tämä perustuu videon yksittäisissä kuvaruuduissa (frame) olevien esineiden tunnistamiseen. Videotunnistusta käytetään muun muassa Youtube-videoiden asiasanoittamiseen.Tutkijat piilottivat videoihin yksittäisiä ruutuja, joita videon katselijan oli vaikea havaita. Silti Googlen tekoäly poimi ne, ja käytti videon luokitteluun.Kun villieläimiä kuvaavaan videoon laitettiin auton kuva, Google oli 98-prosenttisella todennäköisyydellä sitä mieltä, että kyse oli autovideosta. Vastaavaa tapahtui laittamalla videoon rakennusten kuvia (89-prosenttinen todennäköisyys), ruoka-annoksia (99 %) ja tietokoneita (91 %). Tekoäly ei nähnyt videoissa niiden todellisia aihepiirejä.Koe toistettiin myös kahdella muulla videolla, ja tulokset olivat hyvin samansuuntaisia.Tutkimusryhmän johtaja Radha Poovendranin http://www.is.fi/haku/?search-term=Radha%20Poovendranin mukaan tulokset pitäisi ottaa vakavasti, sillä tekoälyn hyödyntäminen yhteiskunnassa lisääntyy koko ajan.Yleensä tekoälyä käytetään hyväntahtoisissa ympäristöissä, mutta esimerkiksi valvontakameroiden tallenteiden tunnistamista olisi hyvin helppo peukaloida.Koko tutkimuspaperi on luettavissa täältä https://arxiv.org/abs/1703.09793