Mistä nyt tuulee: Apple pyysi anteeksi töpeksintää laitteensa kanssa

Digitoday

Yhdysvaltalainen laite- ja ohjelmistojätti korjaa ammottavan aukon tuotevalikoimassaan. Luvassa on täysin uusittu Mac Pro -tietokone ammattilaisille.Apple kertoi suunnitelmistaan Cupertinon pääkonttorillaan pienelle joukolle toimittajia, joista yksi kirjoittaa TechCrunchiin https://techcrunch.com/2017/04/04/apple-pushes-the-reset-button-on-the-mac-pro/ – Olemme keskellä prosessia, jota kutsumme Mac Pron täydelliseksi uudelleenajatteluksi, Applen markkinointijohtaja Phil Schiller http://www.is.fi/haku/?search-term=Phil%20Schiller sanoo TechCrunchin mukaan.Uusi Mac Pro ei ilmesty tänä vuonna, mutta ensi hätään Apple päivitti vuonna 2013 ilmestynyttä pönttömalliaan. Käytännössä aiempi kalliimpi malli on nyt lähtötason malli, kun taas ennen tilauksesta rakennettu 8 suoritinytimen malli on nyt vakiona myytävä kalliimpi malli.Nykyinen Mac Pro julkaistiin jo vuonna 2013, eikä sitä ollut edes päivitetty ennen kuluvaa viikkoa. Apple myöntää ajaneensa itsensä nurkkaan pönttömallillaan, koska muoto teki lämmönhallinnasta konstikasta, jos siinä halusi käyttää kaksoisnäytönohjailmen sijaan yhtä tehokasta grafiikkasirua.Monet ovat huolestuneet Mac Pron kohtalosta, mutta Schiller vakuuttaa, ettei siihen ole syytä. Tulossa oleva Mac Pro suunnitellaan niin, että sitä voi päivittää säännöllisesti. Apple on sitoutunut tekemään siitä niin tehokkaan, että se tyydyttää vaativien ammattilaisasiakkaiden tarpeet.Mukaan mahtui vielä Applelle epätyypillinen anteeksipyyntö.– Jos meillä on ollut tauko päivityksissä, olemme pahoillamme – siitä, mitä tapahtui Mac Pron kanssa, ja aiomme esitellä jotain loistavaa sen korvaamiseksi, Phil Schiller vannoi TechCrunchin mukaan.