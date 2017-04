Digitoday

Mittava tietoverkkohyökkäys paljastui – myös Suomi kohteena



Tietoverkko Myös Suomi on ollut mittavan ja maailmanlaajuisen tietoverkkohyökkäyksen kohteena.

Hiljattain paljastuneesta Cloud Hopper -verkkohyökkäyksestä kertoi Ruotsin valmiusviranomainen MSB.



Sen mukaan hyökkäyksiä on yritetty tehdä it-palveluja tarjoaviin yrityksiin, organisaatioihin ja viranomaisten tietoverkkoihin.



MSB kertoo, että hyökkäysten sarja on tehty ainakin vuonna 2016, mutta luultavasti hyökkäyksiä on ollut jo vuonna 2014.



Vielä ei tiedetä kuinka moni maa on ollut kohteena. Ensisijaisena kohteena on pidetty Yhdysvaltoja, Taiwania ja Japania.