Spotifyyn kaksi jättimäistä muutosta – käyttäjille hyviä ja huonoja uutisia

Digitoday

Musiikin suoratoistopalvelu Spotify kertoo https://press.spotify.com/us/2017/04/04/spotify-and-universal-music-group-announce-global-multi-year-license-agreement/ tehneensä viisivuotisen sopimuksen maailman suurimpiin kuuluvan levy-yhtiö Universal Music Groupin (UMG) kanssa.Ilmoitusta on osattu odottaa, sillä alusta asti tappiollinen Spotify on väläytellyt jo jonkin aikaa pörssiin listautumista. Tätä ennen sopimuspuolen on oltava priimakunnossa.Spotifyn ja UMG:n sopimuksen ydin on siinä, että uutuuslevyt saattavat nyt tulla viiveellä ilmaiskäyttäjille. Spotify on suurista musiikin suoratoistopalveluista ainoa, joka tarjoaa myös maksutonta vaihtoehtoa.– Tästä päivästä alkaen Universalin artistit voivat halutessaan julkaista uudet levynsä vain maksaville asiakkaille kaksi viikkoa aiemmin tarjoten heille mahdollisuuden tutustua koko teokseen etukäteen. Singlet ovat edelleen tarjolla kaikille Spotify-kuuntelijoille, Spotifyn perustaja Daniel Ek http://www.is.fi/haku/?search-term=Daniel%20Ek muotoili tiedotteessa.Vaikka sopimus heikentää Spotifyn ilmaiskäyttäjien asemaa, se on samalla Spotifylle musertava torjuntavoitto. Aiemmin julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan http://www.is.fi/digitoday/art-2000005131601.html Spotify olisi ollut taipumassa siihen, että kaikilla levyillä ei olisi asiaa ilmaispuolelle lainkaan.Ilmoituksen epäselvin kohta liittyy siihen, että Spotify antaa UMG:lle ”rajoittamattoman pääsyn dataan”. Tämä viitannee siihen, että Spotify on ottanut neuvotteluissa kuuntelijoidensa henkilökohtaiset tiedot kauppatavaraksi.Kirjoitushetkellä Spotifyn käyttöehdot https://www.spotify.com/fi/legal/end-user-agreement/ ovat marraskuulta 2016, eikä niissä viitata tietojen luovuttamiseen, kuten ei myöskään Spotifyn yksityisyyslauselmassa https://support.spotify.com/fi/article/spotify-privacy-info/ Tietojen luovuttaminen on Spotifylle arka asia, sillä yhtiö joutui keskelle laajaa yksityisyyskohua http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001885510.html loppukesästä 2015. Silloin Spotify-sovellus alkoi muun muassa käyttää Android-puhelimien mikrofonia ja halusi pääsyn käyttäjän kuvatiedostoihin.Spotifylla on sopimus vielä solmimatta kahden muun levyjätin eli Sonyn sekä Warnerin kanssa. On mahdollista, että sopimus noudattaa samoja linjoja.