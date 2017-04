Facebookiin näkyviä uudistuksia: Nyt todelliset seuraajasi paljastuvat

Digitoday

Facebook on julkistanut https://newsroom.fb.com/news/2017/03/more-ways-to-share-with-the-facebook-camera/ Android- ja iPhone-sovelluksiinsa uusia toimintoja, jotka voivat romuttaa yhden Facebookin keskeisimmistä ominaisuuksista.Osa uusista toiminnoista on tosin tuttuja jo esimerkiksi Snapchatista. Facebook kopioi samoja toimintoja jo aiemmin myös omistamaansa Instagramiin.Facebookin mukaan palvelun puhelinsovelluksiin on tulossa Stories-toiminto, jolla käyttäjät voivat yhdistää videoita ja kuvia yhdeksi ”tarinaksi”. Lyhyet kuvakertomukset säilyvät palvelussa 24 tunnin ajan, ja katoavat sen jälkeen. Tarinat eivät näy käyttäjän aikajanalla tai uutisvirrassa, ellei käyttäjä niitä itse julkaise, vaan uudessa vaakasuorassa valikossa puhelinsovelluksen yläreunassa.Stories-toiminnossa on kuitenkin yksi selkeä ero verrattuna aiempiin Facebook-päivityksiin. Facebook ei yleensä näytä käyttäjälle, ketkä muut käyttäjät ovat nähneet esimerkiksi hänen julkaisemansa kuvan tai päivityksen. Stories-toiminnon yhteydessä Facebook sen sijaan näyttää listan kaikista, jotka ovat katsoneet tarinan, kertoo esimerkiksi verkkolehti Mashable http://mashable.com/2017/04/02/facebook-stories-anonymous/ . Tämän ansiosta toisen käyttäjän seuraaminen huomaamatta ei Facebookissa enää onnistu.Myös kuvaustoimintoon tulee uusia ominaisuuksia. Valokuvia ottaessa kuviin saa liitettyä erilaisia valmiita piirroskuvia ja muita tehosteita, kuten Snapchatissäkin.Lisäksi Facebook saa uuden Direct-työkalun, jolla voi jakaa kuvia tai videoita vain valikoiduille käyttäjille palvelun sisällä. Vastaanottajat voivat katsoa viestiä vain kerran sekä kommentoida sitä. Pian tämän jälkeen sisältö katoaa.