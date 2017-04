Katsotko Netflixiä Windows 10:ssä? Nyt kannattaa vaihtaa selain sovellukseen

Digitoday

Netflixiä Windows 10 -tietokoneella katsovat ihmiset pystyvät valitsemaan, katsovatko he suoratoistopalvelua verkkoselaimella vai erillisellä Netflix-sovelluksella.Sovelluksen käyttöön on nyt tullut kuitenkin uusi syy, sillä sen Windows-versio antaa ladata ohjelmia tietokoneen massamuistiin myöhempää katselua varten, kertoo Windows Central http://www.windowscentral.com/netflix-rolling-out-offline-playback-its-windows-10-pc-app . Vastaava muutos on tapahtunut Androidilla jo aikaisemmin.Ominaisuus mahdollistaa ohjelmien katselun ilman nettiyhteyttä tai heikon yhteyden päässä, esimerkiksi lentokoneessa.Muutos näkyy sovelluksessa siten, että ohjelman kuvauksen viereen ilmestyy pieni alaspäin osoittava nuolen näköinen latausnäppäin.Läheskään kaikki Netflixissä olevat ohjelmat eivät kuitenkaan ole ladattavissa. Pääsääntöisesti kaikki yhtiön omat tuotannot voi ladata, mutta muita ohjelmia vain satunnaisesti. Lataukset myös vanhenevat jonkin ajan kuluttua.Vasemman yläkulman ”hampurilaisvalikosta” on mahdollista listata ladattavissa olevat ojelmat ja tarkastella koneella olevia latauksia.Netflix-sovelluksen käytössä on myös toinen etu. Se on Microsoftin Edge-selaimen ohella ainoa sovellus, joka mahdollistaa pc:llä 4K-tarkkuuden ohjelmien katselemisen. Toistaiseksi nämä ovat kuitenkin harvinaisia, ja niiden katsominen vaatii tavallista kalliimman liittymäsopimuksen.