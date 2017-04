Ostitko tämän sovelluksen? Voit saada rahat takaisin Applelta

Digitoday

Apple on alkanut palauttaa rahoja takaisin ihmisille, jotka ovat muutaman viime viikon aikana ostaneet suositun Workflow-nimisen iPhone-sovelluksen, kertoo 9to5Mac-verkkosivusto https://9to5mac.com/2017/04/03/apple-workflow-acquisition-refunds/ Apple on Yhdysvalloissa lähestynyt ostajia sähköpostilla, jossa kerrotaan muun muassa yhtiön hyvittäneen ostajille sovelluksen hinnan 3,21 dollaria.Syynä on yrityskauppa, jossa Apple osti Workflow-sovelluksen ja muutti sovelluksen samantien ilmaiseksi. Ratkaisu ärsytti niitä, jotka olivat juuri ostaneet sovelluksen.Workflow-sovelluksella käyttäjä voi yhdistää erilaisia iPhonen toimintoja sarjaksi, jolloin monta vaihetta vaativat tehtävät voivat hoitua yhdellä pikanäppäimellä. Sovellus sai vuonna 2015 Applen Design-palkinnon.Yhtiön jatkosuunnitelmat sovelluksen suhteen ovat kuitenkin hämärän peitossa, 9to5Mac toteaa.