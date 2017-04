Nyt ministeriö reagoi piratismikirjeisiin: ”Yksi virhe voi kostautua”

Digitoday

Tv-sarjojen ja muiden sisältöjen omistajat ovat lähestyneet lukuisia suomalaisia kirjeillä, joissa vaaditaan satojen eurojen maksua aineiston laittomasta jakelusta. Muuten edessä on oikeussali.Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi verkkosivuillaan ukk-osion http://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta , jossa vastataan muutamaan aiheeseen liittyvään kysymykseen. Etenkin yksi ohje kannattaa ottaa vakavasti, jottei omaa tilannettaan pahenna turhaan. Kirjettä ei pidä laittaa paperinkeräykseen.– Jos olet epävarma, miten vastata kirjeeseen, on parasta, että kysyt neuvoa juristilta. Älä kuitenkaan jätä kirjettä huomiotta. Älä jätä reagoimatta kirjeeseen, vaikka uskoisitkin, ettet sinä tai kukaan muukaan, jolla on ollut mahdollisuus käyttää liittymääsi, ole jakanut teoksia väitetyllä tavalla muille. Pyydä vähintäänkin lisäaikaa asian selvittämiseksi ja tarkemman vastauksen antamiseksi, ministeriö neuvoo.Muissa kysymyksissä vastataan muun muassa siihen, mistä kirjeissä on pohjimmiltaan kyse tai miten ja millä perusteilla lakitoimistot pystyvät lähettämään kirjeitä epäillyille piraateille.Piratismi- tai tekijänoikeuskirjeitä kutsutaan myös kiristyskirjeiksi, koska sellaisen vaikutelman ne helposti antavat vastaanottajalleen: Maksa tai varaudu pahempaan.Tekijänoikeuksia valvovat lakitoimistot toimivat siten, että ne ostavat itse elokuvien levitysoikeudet vertaisverkossa ja tämän jälkeen toimivat oikeudenhaltijoina. Valvojat ovat haastaneet useita väitettyjä levittäjiä markkinaoikeuteen, mutta useimmat tapaukset on sovittu kesken prosessin.Tähän mennessä markkinaoikeuden päätöksiä on saatu kaksi. Toinen niistä on ratkennut oikeudenhaltijan ja toinen väitetyn levittäjän eduksi.Piratismikirjeiden lähettäminen sai opetus- ja kulttuuriministeriön jopa pohtimaan äskettäin, ovatko kirjeet laillisia ensinkään http://www.is.fi/digitoday/art-2000005057019.html -lehden https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/217760-piratismikirjeet-jopa-100-000-yhteystietopyyntoa-nain-ministerio-neuvoo-kirjeiden Uusi Suomi https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/217760-piratismikirjeet-jopa-100-000-yhteystietopyyntoa-nain-ministerio-neuvoo-kirjeiden mukaan ohjeartikkeli on osa tätä selvitystyötä.