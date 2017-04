Päiväkotilapsetkin osaavat ideoida pelin

Digitoday

Digitaalinen media nähdään päiväkodeissa vielä suppeasti lähinnä opetuskäytön kannalta, vaikka lasten kanssa tulisi tutkia, miten tietoteknologia näkyy kaikkialla arjessa.Tutkijan mukaan lasten kanssa voidaan pohtia, miten mobiilipeli on tehty tai miten tietokone toimii.Digitaalisella medialla tarkoitetaan erilaisia elektronisia välineitä ja sovelluksia, kuten tietokoneita ja mobiilisovelluksia, sekä esimerkiksi äänen, kuvan ja tekstin käyttöä niissä.Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Pekka Mertala http://www.is.fi/haku/?search-term=Pekka%20Mertala pyrkii tuomaan päiväkotien käyttöön malleja, jotka ottavat mediakasvatuksellisen näkökulman entistä paremmin huomioon. Samalla lapsen oma kokemus mediasta nostetaan tärkeäksi.Mertalan tutkimusaineistosta selviää, että varhaiskasvattajat mieltävät digitaalisen median usein lähinnä opetuksen työkaluksi.– Varhaiskasvattaja voi esimerkiksi ajatella, että oppimispeli tukee lapsen lukemaan oppimista. Tämä on vain osa varhaiskasvatuksen tavoitteita, Mertala kertoo.Mertala pyrkii tuomaan päiväkotien käyttöön malleja, jotka ottavat mediakasvatuksellisen näkökulman entistä paremmin huomioon. Samalla lapsen oma kokemus mediasta nostetaan tärkeäksi.Ensin on tarkoitus tunnistaa lasten leikeistä jokin mediakulttuurinen ilmiö, joka on heille tärkeä, esimerkiksi Frozen-animaatio tai Transformers-hahmot.– Seuraavaksi lähdetään laajentamaan lasten kokemusta tästä ilmiöstä.Mertalan toteuttamassa peliprojektissa lapset saivat itse suunnitella oman pelinsä. Tämän jälkeen askarreltiin pelien malliversiot kierrätysmateriaalista, esimerkiksi vessapaperirullista, ja pelejä kokeiltiin.– Näin saimme hyödynnettyä menetelmiä, jotka ovat osa varhaiskasvatuksen opetusmenetelmän ydintä, eli käsillä tekemistä ja tutkivaa oppimista, Mertala sanoo.Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Kati Mäkitalo-Siegl http://www.is.fi/haku/?search-term=Kati%20M%C3%A4kitalo-Siegl on Mertalan kanssa samoilla linjoilla siitä, että on hyvä mennä teknologian taakse ja tutkia lapsen kehitystasolle sopivasti, miten se toimii.– Teknologiassa on keskenään samantyyppisiä toimintaperiaatteita taustalla. Kun tietää, miten jokin toimii, se edistää kykyä ottaa haltuun mikä vain tulevakin teknologia.