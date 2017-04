Trumpin seuraava päätös voi muuttaa amerikkalaisten nettikäytön täysin

Digitoday

Republikaanien ajama laki teleoperaattoreiden oikeudesta myydä asiakkaidensa selaus- ja paikkatiedot eteenpäin näyttää olevan toteutumassa. Presidentti Donald Trumpin http://www.is.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin hallinnon seuraava askel internetin sääntelyssä on verkkoneutraliteetin purkaminen, kertoo New York Times https://www.nytimes.com/2017/03/30/technology/net-neutrality.html (NYT).Lyhykäisyydessään verkkoneutraliteetissa eli internetin puolueettomuudessa on kysymys siitä, että internet-operaattorien tulee kohdella kaikkea nettiliikennettä samanarvoisesti. Se näkyy esimerkiksi siten, että omaa videopalvelua tarjoava operaattori ei saa jarruttaa kilpailevien palveluiden nettiliikenteen nopeutta.Nykyinen Yhdysvaltain lainsäädäntö on vuodelta 2015, ja se kieltää operaattoreilta ”netin ohituskaistoilla” rahastamisen.Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer http://www.is.fi/haku/?search-term=Sean%20Spicer kertoi tiedostustilaisuudessa verkkoneutraliteetin kuuluvan Obaman ajan säännöksiin, jotka Trump aikoo kumota. Tiedottajan mukaan se edustaa ”Washingtonin byrokratiaa, jossa asetetaan yhdelle liike-elämän alueelle valikoivasti rajoituksia”.NYT:n mukaan verkkoneutraliteetin kumoaminen kongressissa saattaisi olla vaikeampi saada onnistumaan kuin laki henkilökohtaisten tietojen myymisestä. Nettineutraliteettilakia tukivat muun muassa verkon suuryhtiöt Google, Facebook, Amazon sekä Netflix.Vuonna 2015 säädettyä ja nykyisin voimassaolevaa lakia edelsi tiukka kampanjointi molemmin puolin. Monet nettisivustot ja -yhtiöt järjestivät ”internetin hidastelupäivän”, jolla pyrittiin näyttämään millaista tahallisesti hidastetun verkon käyttö olisi.Jos USA kumoaa internetin puolueettomuuden, vaikutukset Eurooppaan ovat enemmän välillisiä ja poliittisia kuin netin käyttöön vaikuttavia. EU:ssa toimivia operaattoreita sitova EU:n verkkoneutraliteettilainsäädäntö http://www.is.fi/digitoday/art-2000001919437.html on viime vuodelta, ja se tukee vahvasti internetin puolueettomuutta. Päätöstä tarkennettiin vielä aivan viime hetkillä epäselvyyksien poistamiseksi.