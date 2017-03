Facebook-pomolla äärioikeistokytköksiä – lähtee hyvin epäselvissä olosuhteissa

Digitoday

Oculus VR -yhtiön Facebookille kolme vuotta sitten myynyt perustaja Palmer Luckey http://www.is.fi/haku/?search-term=Palmer%20Luckey lähtee omille teilleen, muun muassa UploadVR https://uploadvr.com/palmer-luckey-departs-facebook/ -uutissivusto https://uploadvr.com/palmer-luckey-departs-facebook/ kertoo. Oculuksen mukaan perjantai on hänen viimeinen työpäivänsä Facebookissa.Facebook ei suostunut kommentoimaan, onko Luckeyn lähtö vapaaehtoinen. Hänellä on ollut takanaan hurja vuosi täynnä ristiriitoja ja skandaaleja.Syyskuussa Luckey myönsi lahjoittaneensa 10 000 dollaria äärioikeistolaiselle Nimble America -järjestölle, mutta vakuutti silti olevansa katsantokannaltaan liberaali. Temppu suututti monet keskellä Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjaa, joka jakoi Yhdysvallat vahvasti kahtia. Nimble America kampanjoi aggressiivisesti vaalit hävinnyttä Hillary Clintonia http://www.is.fi/haku/?search-term=Hillary%20Clintonia vastaan.Facebook peri Luckeyltä myös 500 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset äskettäin päätetyssä oikeusjutussa, jossa Oculus katsottiin syylliseksi muun muassa vaitiolosopimuksen rikkomiseen Zenimaxin vr-salaisuuksiin liittyen.Luckey ei ollut ainoa tuomittu, mutta hän on yksi niistä, joilta vaaditaan kaikkiaan 200 miljoonan dollarin korvauksia http://www.is.fi/digitoday/art-2000005071215.html . Facebook vannoo valittavansa tuomiosta ylempään oikeuteen.Kaikesta kohusta huolimatta Luckey saattaa hyvinkin jäädä historiaan miehenä, joka käynnisti kotikäyttöisen virtuaalitodellisuuden lopullisen läpimurron. Ala on edelleen lähinnä raskaan sarjan peliharrastajien vallassa, mutta hinnat ovat tulossa alas http://www.is.fi/digitoday/art-2000005111051.html