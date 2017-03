Huolestuttaako netinkäyttösi urkinta? Uusi verkkosivu häiritsee seuraajia

Digitoday

Monet yhdysvaltalaiset ovat huolestuneet yksityisyytensä turvasta sen jälkeen, kun maan kongressi päätti antaa teleoperaattoreille luvan myydä tietoja asiakkaidensa selainhistoriasta http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005146797.html Yhdysvaltalainen Dan Schultz http://www.is.fi/haku/?search-term=Dan%20Schultz on kehittänyt verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on häiritä operaattoreita – tai ainakin osoittaa mieltä lakimuutosta ja operaattoreita vastaan.Schultzin verkkosivun nimenä on Internet Noise https://slifty.github.io/internet_noise/index.html , eli vapaasti suomennettuna nettikohina. Sivustolla on kaksi nappulaa, joista toisessa lukee Make some noise. Sitä klikkaamalla selaimeen avautuu viisi uutta välilehteä, joihin alkaa latautua satunnaisia verkkosivuja yksi toisensa jälkeen.Ideana on, että selain avaa jatkuvasti sattumanvaraisia verkkosivuja, joten käyttäjän todellisuudessa käyttämät verkkosivut hautautuvat joukkoon harhauttaen mahdolliset urkkijat tai mainostajat.Hyvää tarkoittava hanke on kuitenkin jo arvioitu hyödyttömäksi. Käytännössä mainostajat pystyvät poimimaan käyttäjän useimmin seuraamat ja säännöllisesti vieraillut verkkosivustot, ja profiloimaan mainontaa näiden tietojen perusteella, kertoo muun muassa verkkolehti The Verge http://www.theverge.com/2017/3/30/15127360/internet-noise-browsing-tool-advertising-isp Todennäköisesti Internet Noisen käyttö tekee seuraamisen kuitenkin hiukan hankalammaksi, joten se voi olla ainakin hyvä keino aiheuttaa kiusaa. Käyttäjälle palvelun käytön haittapuolia on kuitenkin lisääntynyt dataliikenne, mikä voi hidastaa muuta netinkäyttöä sekä automaattisesti koneelle latautuvat pdf-tiedostot, joita joskus tulee Internet Noisen tekemien Google-hakujen tuloksena.Teoriassa on myös mahdollista, että palvelu voi myös avata vaarallisia verkkosivuja. Käyttö siis tapahtukoon omalla vastuulla.