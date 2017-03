Tiedemiesten hurja keksintö sekoittaa internetin ja limsan

Digitoday

Mitä jos voisit juoda pelkkää vettä limsana? Singaporelaiset tutkijat toteuttivat tämän jo testissään, jossa koehenkilöille juotettiin joko oikeaa limsaa tai limsaksi sähköimpulsseilla ja led-valoilla naamioitua vettä.Asiasta kertoo muun muassa New Scientist https://www.newscientist.com/article/2125761-virtual-lemonade-sends-colour-and-taste-to-a-glass-of-water -lehti. Anturien ja elektrodien yhdistelmä mahdollistaa virvoitusjuoman perusvärin ja happamuuden siirtämisen digitaalisesti lasiin. Viime kädessä tavoitteena on tarjota vaikkapa sosiaalisessa mediassa kyky lähettää kavereille kuvien lisäksi myös juoman maku.Testihenkilöiden aistimukset perustuivat paitsi sähköiseen stimulointiin, myös juomien ulkonäköön. Valkeansakea virtuaalinen limsa tulkittiin oikeata happamammaksi jo pelkästään sen värin perusteella.On siis hieman epäselvää, miten helposti makuaistia voi huijata tilanteessa, jossa maistaja tietää varmasti juovansa pelkkää vettä.Muitakin haasteita on. Makuaistimuksen toteuttaminen virtuaalisesti vaatii myös hajuaistin siirtoa etänä. Tiimi on kuitenkin työn kimpussa ja pyrkii "täyteen virtuaaliseen cocktailiin", jossa mukana ovat haju, maku ja väri. Tavoitteena on pystyä luomaan virtuaalisesti mikä tahansa juoma.Toteutuessaan on helppo kuvitella, millaisia yhteiskunnallisiakin vaikutuksia keksinnöllä voi olla. Jos limsaa voisi kirjaimellisesti juoda kuin vettä vaan, voitaisiin monilta ikäviltä terveysongelmilta välttyä. Tekniikka voisi myös tehdä virtuaalitodellisuudesta entistä vakuuttavamman kokemuksen.Olisi mielenkiintoista, jos samaa tekniikkaa testattaisiin myös alkoholilla. Riittääkö humalatuntemuksen aikaansaamiseen pelkkä oletus alkoholin juomisesta?