Aikoo löylyttää Applen kotikentällään – voiko Microsoft-pomon hurja hanke onnistua?

Microsoftin Windows- ja laitejohtaja Yusuf Mehdi http://www.is.fi/haku/?search-term=Yusuf%20Mehdi kertoo avanneensa silmänsä. Xbox One -pelikonsolin taannoinen lanseeraus vakuutti hänet siitä, miten tärkeitä fanit ovat yhtiön menestykselle.– Heidän sitoumuksensa, heidän intohimonsa ja heidän rakkautensa Xboxia kohtaan inspiroi minua. [...] Opetukseni on, että faneja ei voi luoda, heidät täytyy ansaita, Mehdi kirjoittaa Linkedin-blogissaan https://www.linkedin.com/pulse/how-xbox-fans-inspired-fan-centric-culture-microsoft-yusuf-mehdi Haasteet ovat kuitenkin ilmeiset. Suurista teknologiayhtiöistä Microsoft on juuri se, joka näyttäytyy vanhainaikaisimpana ja jähmeimpänä verrattuna vaikkapa Googleen, Appleen tai Facebookiin.Lisäksi Windows sattuu olemaan kaikista ohjelmistotuotteista juuri se, jota rakastetaan vihata eniten.Mehdi mainitsee fanikulttuurin menestystarinana juuri Windows 10:n, jonka Insider-testausohjelmaan osallistuu yli kymmenen miljoonaa ihmistä. Heiltä tuleva palaute on "nopeaa ja kiihkeää".Yksi Mehdin ohjenuora fanikulttuurin rakentamisessa on "tee oikein". Monien mielestä Microsoft kuitenkin teki väärin, kun se suunnitteli Windows 10:n keräämään ahkerasti käyttäjien tietoja. Myös käyttöjärjestelmän pakotus asiakkaille sai monet raivon valtaan.Mehdin mukaan faneja ei kuitenkaan kerätä vain Windowsille, vaan kaikille Microsoftin tuotteille.– Kun menen jokaiseen kokoukseen keskustelemaan uudesta tuotteesta tai palvelusta, minulla on yksi ajatus takaraivossani: "Miten fanit reagoivat?" Hurraavatko he, kun esittelemme sen, yllätämmekö heidät mieluisalla tavalla, haluavatko he välittömästi ottaa yhteyttä keskustellakseen siitä meidän kanssamme ja antaakseen palautetta?