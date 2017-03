Irc-galleria ja Riemurasia yhdessä mainoskisaan

Digitoday

Suomalaiset sosiaalisen median palvelut Irc-galleria ja Riemurasia aloittavat mainosyhteistyön. Ne pyrkivät tarjoamaan kansainvälisille palveluille kotimaisen vaihtoehdon.Palvelut tavoittavat yhteensä noin 700 000 15–35-vuotiasta käyttäjää kuukaudessa. Irc-gallerian osuus tästä on noin 140 000 kävijää kuukaudessa, viikossa noin 50 000, kertoo toimitusjohtaja Jari Jaanto http://www.is.fi/haku/?search-term=Jari%20Jaanto . Suosionsa huipulla vuosituhannen alussa Irc-galleria keräsi kuukaudessa noin 800 000 kävijää.Jaanto kertoo, että käyttäjien joukossa on sekä pitkään mukana olleita että uusia tulijoita. Käyttäjien keski-ikä on nykyään 25 vuotta. Hänen mukaansa Irc-galleriaa käytetään uusien kavereiden etsimiseen, kun esimerkiksi Facebookissa pääosin pidetään yhteyttä vanhoihin ystäviin.– Somekenttä on nyt aika hajaantunut. Eri palveluita käytetään eri tarkoituksiin, Jaanto sanoi.Kotimaiset somepalvelut markkinoivat palveluaan mainostajille sillä, että ne pystyvät räätälöimään ratkaisunsa paremmin.– Verrattuna kansainvälisiin palveluihin, oman suomalaisen sosiaalisen median vahvuus on paikallisuus. Me tulemme keskustelemaan mainostajan kanssa kasvotusten. Tähän eivät kansainväliset pysty, perusteli Riemurasian toimitusjohtaja Joni Hartikainen http://www.is.fi/haku/?search-term=Joni%20Hartikainen