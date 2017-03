Applelta tiukka ehto iPhone-sovelluksille: Väärä sana nimessä estää pääsyn kauppaan

Digitoday

Apple ei enää anna julkaista App Store -sovelluskaupassaan sovelluksia, joiden nimessä mainitaan jokin hintaan viittaava tieto, kertoo VentureBeat-verkkolehti https://venturebeat.com/2017/03/28/apple-now-rejects-app-store-submissions-when-the-name-includes-the-price/ . Käytännössä kielto koskee varsinkin sovelluksia, joiden nimissä on mukana sana ”free” eli ilmainen.Apple on jo aiemmin ohjeistanut sovelluskehittäjiä https://developer.apple.com/app-store/product-page/ välttämään hinnan mainitsemista sovelluksen nimitiedoissa, mutta ilmeisesti yhtiö on nyt tiukentanut linjaansa. VentureBeatin mukaan Apple on alkanut torjua uusia sovelluksia, jotka eivät noudata ohjetta, ja kertoo syyn myös kehittäjille lähetetyssä viestissä.– Olkaa hyvä ja poistakaa viitteet sovelluksen hinnasta sovelluksen nimessä, mukaan lukien kaikki viittaukset sovelluksen ilmaisuuteen tai alennettuun hintaan, Applen vastaus kuuluu.– Jos haluatte mainostaa muutoksia sovelluksen hinnassa, se on sopivaa sovelluksen kuvauksessa.Hintatiedot eivät Applen mukaan saa näkyä myöskään sovelluksen logoissa, kuvissa tai kuvakaappauksissa.Kiellosta huolimatta Applen App Store -kaupasta löytyy yhä ohjelmia, joiden nimistä löytyvät yhä sanat ”free” tai ”ilmainen”. Apple ei ole antanut aiheesta kommentteja, joten ei ole tietoa, miten yhtiö aikoo menetellä näiden jo julkaistujen sovellusten kanssa.