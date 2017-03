Tehty kouluissa ja töissä salaa käytettäväksi – tässä on uusi tapa käyttää Tinderiä

Digitoday

Suosittu seuranhakupalvelu Tinder ei toimi enää pelkästään puhelimessa, vaan nyt myös tietokoneilla. Palvelu on avaamassa myös verkkoselaimilla toimivaa versiota, kerrotaan yhtiön blogissa http://blog.gotinder.com/introducing-tinder-online/ . Blogikirjoituksen mukaan verkkoversio on ainakin toistaiseksi hieman rajoitetumpi kuin mobiilisovellus.Tietokoneella Tinderiä käytettäessä palveluun on kirjauduttava Facebook-tilillä. Tietokoneella kuvia ei pyyhkäistä, vaan tarttumalla kumppanikandidaattien kuviin hiiren osoittimella ja raahaamalla niitä oikealle tai vasemmalle.Verkko-Tinder kannustaa keskusteluun, sillä viestikenttä täyttää suuren osan ruudusta. Wired https://www.wired.com/2017/03/tinders-new-desktop-app-pushes-actually-talk-people/ -lehti arvioi, että tämä voi houkutella käyttäjiä todelliseen tutustumiseen nopean kuvien pyyhkimisen sijaan.Toistaiseksi verkkoversio on avattu testikäyttöön Ruotsissa, Italiassa, Argentiinassa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Meksikossa ja Indonesiassa.Blogissa kehotetaan käyttämään nettiversiota kouluissa, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, tai työpaikalla, jossa avoimen selaimen voi piilottaa taulukko-ohjelman alle.Toisaalta verkkoversion kohteena tuntuvat kuitenkin olevan kehittyvät markkinat, sillä sen avaamista perustellaan esimerkiksi sillä, ettei joka paikassa ole kunnollista mobiilidatayhteyttä tai puhelimissa ei aina ole tilaa sovellukselle.Yhtiö kertoo myös testaavansa useissa maissa palveluun kirjautumista tekstiviestin avulla.Tinder esittelee nettiselaimella käytettävän version toimintaa YouTube-videolla https://www.youtube.com/watch?v=PnTcJW5zcss