Ikealta hämmentävä tuotejulkistus – myyntiin Suomessa ensi kuussa

Huonekalu- ja sisustuskauppa Ikea tuo huhtikuussa Suomessa myyntiin uuden älykkään valaistussarjan. Trådfri (langaton) -sarjaan kuuluu tavallisiin lampunkantoihin sopivia led-lamppuja, joten niitä voi käyttää vanhoissa valaisimissa. Älyvalojen myynti alkoi Ruotsissa, Belgiassa, Italiassa ja Tsekissä jo viime lokakuussa.Älykkäitä valoista tekee se, että ne voi liittää langattomasti muun muassa erilliseen kaukosäätimeen, liiketunnistimeen sekä erikoiseen himmentimeen. Esittelyvideon perusteella himmennin näyttää yksinkertaiselta pieneltä kiekolta, jolla valoja voi hämärtää yksinkertaisesti vain sitä kädessä pyörittämällä.Valojen kirkkauden lisäksi myös niiden värisävyä voi säätää kylmästä lämpimään, ja niitä voi myös ajastaa.Eilen maanantaina Ikea julkisti Ruotsissa lisäksi Trådfri-mobiilisovelluksen, jonka avulla valaistusta voi säätää puhelimella. Puhelinsovellus toimii kuitenkin vain erikseen ostettavan ja nettiin liitettävän yhdyskäytävälaitteen kanssa.Tietyt asiat Ikean älyvaloissa jäävät kuitenkin hämärän peittoon. Yhtiö ei tiedotteissaan kerro esimerkiksi sitä, mihin yhdyskäytävä on netin kautta yhteydessä ja mitä tietoja sen kautta siirretään. The Verge -lehden http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/3/27/15071562/ikea-tradfri-smart-lights-gateway-ethernet-cheap-dimmer-remote mukaan Ikean älyvalojärjestelmä käyttää Philips Hue -valojen tapaan ZigBee Light Link -standardia. Mahdollista on, että Ikean järjestelmä sopii yhteen muiden standardia noudattavien laitteiden kanssa. Ikea on tosin tunnettu siitä, että sen huonekalujen kokoaminen onnistuu yleensä vain sen omilla pulteilla ja liittimillä.Valosarjassa on saatavana erilaisia led-valaisimia, joissa on perinteisen hehkulampun sekä uudempien led-valojen kantaosia. Lisäksi sarjaan kuuluu seinään tai kattoon kiinnitettäviä valopaneeleja ja Ikean kaappeihin sopivia valaisevia sisältäviä ovia.Älyvalosarja on Ikean mukaan sen toinen älykotituote. Ensimmäisiksi älytuotteikseen Ikea laskee kännykän langattomaan lataukseen tarkoitetut pöytätasot.Älykoteja pidetään yhtenä kiinnostavana it-markkinana. Esimerkiksi Google ja Apple ovat kehitelleet omia ratkaisujaan, mutta varsinaista läpilyöntiä ei ole tapahtunut. Yhtenä haasteena on valmistajien leiriytyminen, eikä alalle ole syntynyt yhtä kaiken kanssa yhteensopivaa tekniikkaa, jota kaikki valmistajat tukisivat.Suurin kysymysmerkki on kuitenkin tietoturva, sillä ilman kunnon suojausta kodin älylaitteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai olla hakkerien kaapattavissa ja toimia verkkorötöstelyn apuvälineinä. Tuorein tällaisesta tästä on Mielen astianpesukone http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005145360.html Myös Philipsin Hue -lamppuihin on isketty menestyksekkäästi: viime vuonna hakkeri kaappasi http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001954325.html tusinoittain lamppuja lennokkia käyttäen, ja pani ne vilkuttamaan SOS-merkkiä.