WhatsAppin salaus halutaan purkaa: ”Ei piilopaikkaa terroristeille”

Britannian sisäministeri Amber Rudd http://www.is.fi/haku/?search-term=Amber%20Rudd on vaatinut BBC:n haastattelussa http://www.bbc.com/news/uk-39396578 viranomaisille pääsyä WhatsAppin salattuihin keskusteluihin.Viime viikolla Lontoon keskustassa Westminsterin sillalla ja Britannian parlamenttitalossa neljä ihmistä surmannut Khalid Masood http://www.is.fi/haku/?search-term=Khalid%20Masood oli ilmeisesti WhatsApp-yhteydessä kaksi minuuttia ennen tekoaan.WhatsApp-palvelussa kaikki viestintä kulkee salattuna.– Se on täysin mahdotonta, terroristeilla ei pitäisi olla piilopaikkaa, Rudd sanoo haastattelussa.– Meidän täytyy varmistaa, etteivät yritykset kuten WhatsApp, ja monet muut sen kaltaiset, tarjoa terroristeille salaista paikkaa viestintään toistensa kanssa.Rudd toivoi, että teknologiayritykset ryhtyisivät asiassa yhteistyöhön ilman että heitä pakotettaisiin siihen esimerkiksi uudella lailla.Eri viestintäpalveluiden käyttämää salausta on vaadittu purettavaksi ennenkin. Esimerkiksi edellinen pääministeri David+Cameron " class="person"> David Cameron http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001880161.html vaati http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001880161.html , että kaikkea verkkoviestintää pitäisi pystyä seuraamaan.Ongelmana on, että jonkinlaisen takaoven tekeminen salaukseen viranomaisia varten antaa myös hakkereille mahdollisuuden purkaa salaus. Salausasiantuntija Bruce Schneierin http://www.is.fi/haku/?search-term=Bruce%20Schneierin mukaan http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001880607.html Cameronin aloite ei olisi myöskään estänyt terroristien toimintaa.– Hän voi tietysti estää lainkuuliaisia ja epäteknisiä ihmisiä käyttämästä salausta. Cameron voi myös varmistaa, että englantilaiset yritykset jäävät alttiiksi vahingolle. Mutta hän ei voi estää lain ulkopuolella liikkuvia ihmisiä käyttämästä salausta piiloutuakseen poliisilta, Schneier totesi haastattelussa.