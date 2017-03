Instagramiin uusi suojakeino - näin otat käyttöön

Digitoday

Suosittu kuvapalvelu Instagram on ottanut käyttöön niin sanotun kaksivaiheisen tunnistuksen, kertoo Instagramin toimitusjohtaja Kevin Systrom http://www.is.fi/haku/?search-term=Kevin%20Systrom palvelun blogissa http://blog.instagram.com/post/158740450852/170323-kindness . Suojakeino on tarkoitettu estämään tai ainakin vaikeuttamaan Instagram-tilin kaappaamista.Kun kaksivaiheinen tunnistus on otettu käyttöön, Instagram lähettää puhelimeen ylimääräisen ja aina erilaisen numerokoodin tekstiviestillä, kun tilillä yritetään kirjautua uudella laitteella. Menetelmää varten käyttäjän on siis annettava Instagramille puhelinnumeronsa.IPhonessa ja Android-puhelimissa uusi turvakeino löytyy Instagram-sovelluksesta käyttäjäprofiilisivun oikeassa yläkulmassa aukeavasta Asetukset-valikosta kohdasta Kaksivaiheinen todennus.Siltä varalta, että vaihtuvan turvakoodin lähetys tekstiviestillä ei joskus onnistuisi, sovellus antaa kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöönoton yhteydessä mahdollisuuden saada myös ylimääräiset varmistuskoodit, joiden avulla palveluun pääsee ilman sms-viestissä lähetettyä kertakäyttöistä koodia.Kaksivaiheinen tunnistus on yleinen turvakeino, ja se on jo käytössä muun muassa Googlen ja Microsoftin verkkopalveluissa, Facebookissa ja WhatsApp-sovelluksessa.