OP varoittaa häikäilemättömistä valepoliiseista: ”Soita hätäkeskukseen”

Digitoday

OP-pankki varoittaa valepoliiseista https://www.op.fi/op?cid=151894634&srcpl=4 , jotka yrittävät urkkia asiakkaiden verkkopalvelutunnuksia. OP:n mukaan pankin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa puhelimessa poliisiksi esittäytyvä henkilö varoittaa esimerkiksi asiakkaan rahojen olevan vaarassa tai sanoo tutkivansa pankkikortteihin liittyviä rikoksia tai muuta väärinkäyttöä.Valepoliisit saattavat myös tulla kotiin tai pyytää tapaamaan heitä jossain heidän ilmoittamassaan paikassa.Poliisina esiintyvien henkilöiden tavoitteena on huijata varsinkin ikäihmisiltä verkkopankkitunnuksia, käteistä rahaa, pankkikortteja ja niiden tunnuslukuja ja arvoesineitä.Jos on epävarma siitä, onko soittaja todella poliisi, kannattaa kysyä soittajan nimeä ja poliisilaitosta,OP neuvoo kysymään poliisina esiintyvältä soittajalta nimeä ja poliisilaitosta, jos on epävarma onko siitä onko soittaja todella poliisi, OP neuvoo. Tämän jälkeen poliisille voi soittaa takaisin poliisin puhelinvaihteen kautta.Ovelle ilmestyviä poliiseina esiintyviä henkilöitä kannattaa pyytää näyttämään virkamerkkinsä.– Akuuteissa tilanteissa voit myös soittaa hätäkeskukseen. Eli jos poliisipartio on ovella etkä usko heidän olevan poliiseja, soita hätäkeskukseen, tiedottaa OP.