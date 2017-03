Peliarvostelu: Väkivallalla mässäilevä Ghost Recon Wildlands tuo vahvan tyydytyksen tunteen

Digitoday

















Tom Clancy’s Ghost Recon -peli jatko-osineen oli iso juttu kookkaine karttoineen ja dynaamisine ympäristöineen vuonna 2001. Kuten kunnon pelijulkaisijan kuuluukin, Ubisoft on takonut sarjalle tasaisesti jatkoa.Tavallista pidemmäksi venähtänyt odottelu on kannattanut, sillä nyt ilmestynyt Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands on onnistunut taktinen, avoimeen maailmaan sijoittuva rymistely. Tietyin varauksin tosin.Käydäänpä läpi tarina lyhyesti: Boliviaan on asettunut paha huumeparoni, El Sueño, joka on enemmän tai vähemmän ottanut maan valtaansa. Tämä ei Yhdysvalloille käy, ja ongelmaa lähetetään ratkomaan erikoisjoukkojen aaveyksikkö.Ongelmien ratkominen tarkoittaa tappamista sen monissa ei muodoissaan. Kun tarkoitus on pyhittänyt keinot, keinot ovat vapaat. Tätä voi tehdä sen verran railakkaasti, että 18 vuoden ikäraja on paikallaan.Käytännössä peli etenee suorittamalla tehtäviä ja eliminoimalla El Sueñon alipomoja näiden hallitsemissa maakunnissa ympäri Boliviaa. Eteneminen on vapaata, ja tarjolla on niin juonta edistäviä päätehtäviä kuin bonuksia tuovia lisätehtäviä. Bonukset kehittävät pelihahmon kykyjä, tuovat aseparannuksia ja niin edelleen.Itse pelaaminen on neljän hengen ryhmän ohjaamista taistelussa. Taktiikat ovat yleensä vapaasti valittavissa, mutta yleensä ne ovat hiippailua, tarkka-ammuntaa tai ”ajetaan panssariauto pihaan ja ammutaan kaikki” -ratkaisuja. Peli mahdollistaa tosin myös luovat lähestymistavat, kuten laskuvarjohypyin tehdyt iskut tai sukellukset liikkuvasta ajoneuvosta juuri ennen kohtalokasta rysähdystä.Taistelusta tekevät mielenkiintoisia ympäristöjen monipuolisuus ja asutuskeskuksissa olevat siviilit. Lennokilla tehty maastontiedustelu yleensä säästää ihmishenkiä.Aavetiimi voi koostua tietokoneen ohjaamista tekoälyttömistä ja ohiampuvista mosureista, joiden suurin arvo on viihdyttävä uhoaminen siirtymätaipaleiden aikana. Tai sitten peliä voi pelata kuten se on tarkoitettukin: kavereiden kanssa kimpassa.Toimiva kimppapeli nostaa Ghost Recon Wildlandsin keskinkertaisesta pelistä hyvän puolelle. Vaikka tehtäviä vaivaa tietty yksitoikkoisuus, niiden edistäminen muiden ihmispelaajien kanssa on kivaa: ”Jää tähän ja ammu vartija merkistäni, kun me kierrämme toiselle puolelle ja menemme takaoven kautta sisään.”Pyssyjä, kulkuneuvoja ja pieniä teknoleluja on enemmän kuin riittävästi. Jokaista kiikaritähtäintä ja pikkuvimpainta ei ole onneksi pakko kokeilla.Ajoneuvojen mallinnus on toteutettu valitettavan kehnosti. Oli kyseessä sitten pikkujeeppi tai kuorma-auto, sitä on vaikea pitää tiellä. Myös lentokoneiden ohjaaminen on tuskallista, helikopterilla lentäminen vielä menettelee.Peliin tuovat lisäväriä eri ryhmittymät: huumelordien sicario-tappajien ja jenkkisotilaiden lisäksi menossa ovat mukana pelaajan kanssa samalla puolella (!) sotivat vasemmistosissit sekä armeijan ailahtelevaiset unidad-erikoisjoukot. Välillä päädytään tilanteisiin, joissa voi ottaa popcornit esiin ja katsoa näytöstä, kun muiden joukot ammuskelevat toisiaan.Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ei varsinaisesti tuo mitään uutta, mutta se yhdistelee toimivasti pelisarjan menneisyyttä ja Grand Theft Autoista tuttua avointa maailmaa sivullisineen ja sivutehtävineen. Lisäksi se nokittaa toimivalla moninpelillä.Ja myönnettäköön, pelin tuoma tyydytyksen tunne on parhaimmillaan hyvin käsin kosketeltavaa. Kun hyvin valmisteltu suunnitelma menee nappiin – tai epäonnistuu poikkeuksellisen viihdyttävällä ja näyttävällä tavalla – silloin on hauskaa.